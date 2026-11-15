به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش شامگاه شنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان، تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و اظهار کرد: حدود چهار هزار متقاضی در مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های واجد شرایط وجود دارد که باید وضعیت آن‌ها برای بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن بررسی شود.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی حدود دو هزار واحد مسکن محرومان، به‌ویژه در شهر زنجان، باید با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به پیش‌بینی تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان دستگاه‌های مسئول، بنیاد مسکن و سازمان همیاری شهرداری‌های استان بیان کرد: شناسایی متقاضیان واجد شرایط از سوی دستگاه‌های حمایتی و از میان متقاضیان حساب ۱۰۰ امام(ره) انجام می‌شود و افراد پس از بررسی و دسته‌بندی برای استفاده از این طرح معرفی خواهند شد.

بیات‌منش با تأکید بر ضرورت کاهش آورده خانوارهای کم‌درآمد تصریح کرد: تلفیق تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض دستگاه‌های حمایتی، آورده متقاضیان و ظرفیت‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری سازمان همیاری شهرداری‌ها می‌تواند زمینه ساخت واحدهای مسکونی با حداقل آورده خانوارها را فراهم کند.

ظرفیت احداث مسکن در اراضی آماده زنجان

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه ساخت‌وساز در شهر زنجان گفت: حدود ۶۰۰ قطعه زمین در کوی ثمین سه وجود دارد که هر قطعه قابلیت احداث دو واحد مسکونی را دارد و همچنین هزار واحد در سایت کوی ارم آماده بهره‌برداری است.

بیات‌منش استفاده از روش‌های اقتصادی ساخت‌وساز را ضروری دانست و افزود: ساخت مرحله‌ای، بهره‌گیری از سازه‌های سبک و واگذاری بخشی از فرآیند تکمیل واحدها به متقاضیان، در صورت رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، می‌تواند هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

تسهیلات ۵ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های مسکن استان اظهار کرد: حدود پنج هزار واحد مسکونی نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف تسهیلات بانکی هستند و بانک‌های عامل باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان باید با همکاری بانک‌های مسکن، تجارت، سپه و ملی، تأمین و تخصیص تسهیلات مورد نیاز را با جدیت دنبال کند.

بیات‌منش همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و سازندگان تأکید کرد و گفت: مطالبات شرکت‌های پیمانکار و سازندگان، به‌ویژه در پروژه‌های M4 و M5 و سایر طرح‌ها، باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده، از ایجاد وقفه در اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.

بررسی شرایط واگذاری مسکن به خبرنگاران و قهرمانان ورزشی

وی در ادامه به موضوع تأمین مسکن قهرمانان ورزشی و خبرنگاران اشاره کرد و گفت: پرونده حدود ۵۰ نفر از معرفی‌شدگان در حوزه مسکن قهرمانان ورزشی باید از نظر انطباق با شرایط و ضوابط دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره مسکن خبرنگاران نیز تأکید کرد: تنها افرادی باید برای بهره‌مندی از این طرح معرفی شوند که فعالیت حرفه‌ای و واقعی در حوزه رسانه و خبرنگاری داشته باشند.

وی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مسئولیت شناسایی و معرفی خبرنگاران واجد شرایط را بر عهده دارد و پس از معرفی اسامی، شرایط قانونی و ضوابط واگذاری زمین بررسی و نتایج در جلسه آینده شورای مسکن ارائه خواهد شد.

بیات‌منش اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر اولویت‌های حوزه مسکن استان عنوان کرد و گفت: با توجه به تمرکز بخش عمده متقاضیان این طرح در شهر زنجان و محدودیت زمین مناسب، اراضی موجود باید از نظر فنی، حقوقی و ضوابط قانونی بررسی شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های تشکیل‌شده اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت با متقاضیانی است که مراحل تشکیل پرونده و احراز شرایط آن‌ها انجام شده و تا زمان مشخص شدن ظرفیت واقعی تأمین زمین، باید از ایجاد تعهدات جدید خودداری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: برای پاسخ‌گویی به سایر متقاضیان نیز ظرفیت اراضی موجود در شهرهای دیگر و سایت‌های اجرایی استان قابل بررسی است.