به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری با اشاره به اهمیت دسترسی مناطق مختلف به شبکه حمل‌ونقل هوایی گفت: دسترسی به حمل‌ونقل هوایی از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مزیت رقابتی مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود دسترسی به خدمات تخصصی است و فرودگاه جهرم باید در چارچوب سیاست توسعه متوازن استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جهرم و مناطق پیرامونی در حوزه کشاورزی، تجارت، خدمات، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی افزود: فعال شدن این فرودگاه می‌تواند با تسهیل تردد مدیران، متخصصان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران، کاهش هزینه‌های زمانی سفر و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، به توسعه منطقه کمک کند.

استاندار فارس با بیان اینکه استمرار و گسترش پروازها نیازمند شناخت تقاضای سفر و طراحی مسیرهای متناسب با نیاز منطقه است، ادامه داد: تعامل مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی نیز از الزامات توسعه خدمات پروازی در این فرودگاه به شمار می‌رود.

فرودگاه جهرم ظرفیت مؤثر در مدیریت بحران جنوب فارس

امیری با اشاره به نقش فرودگاه جهرم در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بیان کرد: این فرودگاه می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مکمل شبکه زیرساختی جنوب استان در شرایط وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: فرودگاه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند نقش مؤثری در انتقال نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی، اقلام ضروری و جابه‌جایی مصدومان ایفا کنند؛ ازاین‌رو، فرودگاه جهرم باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساختی جنوب فارس جایگاه مشخصی داشته باشد.

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت جغرافیایی و اقتصادی جنوب استان خاطرنشان کرد: کارکرد فرودگاه جهرم نباید به محدوده جغرافیایی این شهرستان محدود شود، بلکه شهروندان شهرستان خفر و سایر شهرها و مناطق پیرامونی نیز باید امکان بهره‌مندی از خدمات آن را داشته باشند.

امیری تحقق این هدف را نیازمند اتصال مناسب فرودگاه به شبکه حمل‌ونقل زمینی، شناسایی بازارهای هدف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست.

استقبال مردم، عامل پایداری پروازهای فرودگاه جهرم

وی مشارکت مردم را یکی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری پروازها عنوان کرد و گفت: استمرار فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیرهای پروازی به میزان تقاضای سفر و توجیه اقتصادی مسیرها وابسته است؛ ازاین‌رو، استقبال مردم جهرم، خفر و مناطق پیرامونی از پروازهای این فرودگاه، نقشی اساسی در آینده عملیاتی آن خواهد داشت.

استاندار فارس همچنین از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، مجموعه‌های گردشگری، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خواست در معرفی ظرفیت فرودگاه و تجمیع تقاضای سفر مشارکت کنند.

امیری تصریح کرد: افزایش استقبال عمومی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا، بهبود توجیه اقتصادی مسیرها و ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به توسعه خدمات را فراهم کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی زیرساخت‌ها با میزان بهره‌وری و تأثیرگذاری آن‌ها بر زندگی مردم و رشد اقتصادی مناطق سنجیده می‌شود، تصریح کرد: فرودگاه جهرم را باید نه صرفاً یک هزینه زیرساختی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده جنوب فارس دانست؛ سرمایه‌ای که با مدیریت صحیح، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت مردم می‌تواند از ظرفیت بالقوه به فرصتی بالفعل و پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود.