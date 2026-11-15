به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در نزدیک به پنج سال حضور امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی هنوز نتوانسته به موفقیتی دست پیدا کند، در دیداری تدارکاتی به سختی برابر فلسطین ۱۰ نفره به برتری رسید تا این سرمربی پس از حدود ۵ ماه دوباره به یک پیروزی آنهم برابر تیم نود و دوم رنکینگ فیفا دست پیدا کند.

در حالی که ضعف های تیم ملی در دیدار برابر فلسطین هم عیان شد و ثابت کرد مشکل تیم ملی تفکرات سرمربی است نه بازیکنان، فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب پوستری را منتشر کرده و خبر داده که این بازیکنان برای نخستین بار در تیم ملی به میدان رفته اند.

در کنار عکس کوچک این پنج بازیکن، عکس بزرگی از امیر قلعه نویی قرار داده شده تا به مخاطب ثابت کند این اقدام توسط این سرمربی صورت گرفته است. اقدامی عجیب و کم سابقه که خیلی هم نشان از جوانگرایی ندارد چرا که دروازه بان استقلال با ۲۹ سال به میدان رفته است!

در این پوستر نام افشین صادقی با ۲۱ سال، حسین گودرزی با ۲۵ سال، اسماعیل قلی زاده با ۲۱ سال، حبیب فرعباسی با ۲۹ سال و محمد خلیفه با ۲۲ سال قرار داده شده است که در تعریف جوانگرایی فوتبال دنیا خیلی قابل توجه نیست چرا که بازی دادن به بازیکنان ۱۷ - ۱۸ ساله را می توان جوانگرایی نامید.