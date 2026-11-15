به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرانجام اعتراف یک داوطلب کره‌ای به تقلب با کمک هوش مصنوعی در آزمون ورودی دانشگاه، به ماه‌ها گمانه‌زنی درباره کسب نمره تقریباً کامل او پایان داد.

این داوطلب در دو آزمون برگزارشده در ماه‌های آوریل و ژوئیه که هر یک صدها سؤال داشتند، امتیازی نزدیک به نمره کامل کسب کرد. عملکرد غیرمنتظره او بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برگزارکنندگان آزمون سالانه ورودی دانشگاه‌های کره جنوبی را به افزایش حساسیت نسبت به احتمال تقلب با هوش مصنوعی واداشت.

این داوطلب که نام خانوادگی خود را «هان» اعلام کرده است، در اعترافی گفت: «من با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی مولد تقلب کردم. کسب امتیاز بالا در آزمون نتیجه تلاش عادلانه من نبود.»

او همچنین در یک کانال ویدئویی از این اقدام عذرخواهی کرد.

هان در توضیح شیوه تقلب خود گفت که با استفاده از یک ریزدوربین از سؤالات آزمون عکس گرفته و تصاویر را برای ابزار هوش مصنوعی ارسال کرده است. او سپس پاسخ‌های تولیدشده را از طریق تلفن همراه بررسی می‌کرد.

این داوطلب هنگام ضبط ویدئوی اعتراف خود ماسک به صورت داشت و اعلام کرد که یک اعتراف‌نامه مکتوب نیز برای پلیس سئول ارسال کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که هان سئوک سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی، در هفته جاری به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال تقلب با هوش مصنوعی پیش از برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها واکنش نشان داد.

آزمون ورودی دانشگاه در کره جنوبی از مهم‌ترین و پراسترس‌ترین رویدادهای آموزشی این کشور به شمار می‌رود و دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از دوران تحصیل خود را برای موفقیت در آن آماده می‌شوند.

دفتر نخست‌وزیری نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت از مراحل پیش از برگزاری آزمون تا پایان فرایند، نظارت کامل و دقیقی خواهد داشت تا از برگزاری عادلانه آن اطمینان حاصل شود.