به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هرساله با شروع فصل سرما به دلیل وارونگی هوا و کاهش کیفیت سوخت کاهش کیفیت زندگی بر اثر آلودگی هوا را شاهد هستیم، اظهار کرد: در سال‌های قبل بارها نسبت به این موضوع تذکر دادیم و به آن پرداخته شده است.

وی افزود: بنابر اعلام قوه قضاییه برخی دستگاه ها به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند. همانطور که دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، معاونت دادگستری استان تهران و رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش داشتند با کم کاری برخی دستگاه ها مواجه هستیم و آلودگی هر ساله به تهران هجوم می آورد.

پیرهادی با بیان اینکه بیماری های تنفسی، آسم و برونشیت، سکته قلبی و مغزی به دلیل آلودگی هوا ایجاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: در حوزه سرطان نیز مسئله آلودگی هوا به وضوح دیده می شود. کاهش رشد ریه برای جنین ها و تولد نوزادان کم وزن، افسردگی و کاهش تمرکز و مشکلات جسمی نیز از دیگر آثار آلودگی هوا هستند.

وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست گرمایش زمین، فرسودگی ساختمان ها به ویژه بناهای تاریخی، آسیب به گیاهان و در حوزه اقتصادی، هزینه های درمان و همچنین لطمه به کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ را شاهد هستیم.

پیرهادی با بیان اینکه ۵۰ درصد از بودجه مدیریت شهری به حمل و نقل عمومی اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به خوبی در این زمینه وارد عمل شد و اتوبوس های برقی را خریداری کرد که با قوت ادامه می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: استفاده از خودروهای هیبریدی، جلوگیری از سوزاندن باقی مانده محصولات کشاورزی و کنترل فعالیت خودروهای دودزا از جمله اقداماتی هستند که باید به آن توجه شود.

وی در واکنش به تذکر رئیس شورا مبنی بر رعایت زمان تذکر، گفت: اگر اینجا به سلامت مردم نپردازیم کجا به آن بپردازیم. شما اجازه نمی دهید ما مسائل مربوط به سلامت مردم و دغدغه اصلی آنها را مطرح کنیم.

پیرهادی با بیان اینکه در کشور قانون هوای پاک وجود دارد اما به درستی اجرا نمی شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی و اجرایی باید به این مسئله توجه کنند. قانون گذار این اجازه را داده که دستگاه ها به راحتی از قانون عبور کنند که از جمله می توان به طرح کهاب اشاره کرد.

وی افزود: در مورد کیفیت سوخت گزارشات زیادی به ما رسید؛ کیفیت گازوئیل ۱۰۰ برابر کاهش یافته و باعث آسیب به اتوبوس ها شده است. از معاون رئیس جمهور درخواست می کنیم در این زمینه جلساتی تشکیل دهند و موضوعات را بررسی کنند. همچنین ما از دولت می خواهیم از مازوت سوزی در تهران و البرز جلوگیری کند.