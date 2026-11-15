به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران آرمان اظهار کرد که از نخستین دقایق پس از بروز حادثه، همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های عملیاتی به همراه کارشناسان پلیس راه در محل حضور یافتند.

وی با اشاره به حضور خود در محل حادثه، افزود: خوشبختانه اقدام‌های امدادی و جابه‌جایی زخمی‌ها به مراکز درمانی در کم‌ترین زمان ممکن انجام شد.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام با اشاره به روند بررسی‌های تخصصی این حادثه، بیان کرد: در دانش کارشناسی تصادفات، همواره سه مؤلفه بنیادین شامل وضعیت راه و هندسه مسیر، ایمنی و سلامت فنی وسیله نقلیه و در نهایت عامل انسانی یا همان راننده نقش‌آفرین هستند و اکنون هر سه مؤلفه به‌گونه‌ای دقیق و موشکافانه توسط کارشناسان زبده در دست بازبینی فنی قرار دارد.