به گزارش خبرنگار مهر سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: انتشار شایعاتی درباره سامانه‌های حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه «سیپاد»، در برخی کانال‌های غیررسمی موجب شده است شماری از رانندگان خواستار جداسازی تجهیزات این سامانه از خودرو و حذف اطلاعات خود از آن شوند.

مدنی با اشاره به بررسی‌های اخیر گفت: بسیاری از رانندگان درخواست کرده‌اند تجهیزات سیپاد از خودروهایشان جدا و نام آنها از این سامانه حذف شود؛ درخواست‌هایی که بررسی علت طرح آنها، به انتشار اطلاعات نادرست درباره شرایط دریافت بارنامه بین‌شهری و تخصیص سوخت منتهی شده است.

وی در تشریح کارکرد این سامانه توضیح داد: «سیپاد» یا سامانه پایش پیمایش ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری، طرحی ملی برای مدیریت هوشمند تردد و مصرف سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی است که به‌ویژه ناوگان دیزلی، از جمله کامیون‌ها، کامیونت‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای باری را در بر می‌گیرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در چارچوب این طرح، دستگاهی مجهز به موقعیت‌یاب روی خودرو نصب می‌شود و اطلاعاتی مانند مسافت طی‌شده و میزان فعالیت ناوگان را به سامانه مرکزی منتقل می‌کند تا تخصیص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش واقعی خودرو انجام شود. توزیع عادلانه سوخت، جلوگیری از تخصیص غیرواقعی سهمیه، کاهش قاچاق و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل، اهداف اصلی اجرای سیپاد است.

شایعه لزوم حذف سیپاد برای دریافت بارنامه و سوخت

مدنی درباره علت درخواست برخی رانندگان برای جداسازی تجهیزات و خروج از سامانه اظهار کرد: بررسی‌های اندیشکده حکمرانی هوشمند نشان می‌دهد اخیراً برخی کانال‌های غیررسمی، ادعای ضرورت حذف سیپاد برای نصب موقعیت‌یاب جغرافیایی یا GPS و ثبت بارنامه بین‌شهری را مطرح کرده‌اند. در تعدادی از پایانه‌ها و حتی مراکز معاینه فنی نیز افرادی با هدفی نامعلوم به این شایعه دامن زده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده به اندیشکده، رانندگان گفته‌اند به آنان اعلام شده است چون خودرویشان دستگاه سیپاد دارد و به GPS مجهز نیست، پیمایش بارنامه و سوخت به آنها تعلق نمی‌گیرد و برای ثبت بارنامه و تخصیص سوخت، حتماً باید سیپاد را حذف کنند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: انتشار این مطالب موجب شده است رانندگان تصور کنند فعالیت بین‌شهری و ثبت بارنامه، مستلزم جداسازی سامانه درون‌شهری یا همان سیپاد از خودرو است و در صورت حفظ این تجهیزات، امکان دریافت بارنامه و برخورداری از سوخت برای حمل بارهای بین‌شهری را نخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه سازمان راهداری و نه هیچ نهاد مرتبط دیگری، چنین دستورالعملی صادر نکرده‌اند و این شایعات نادرست، تنها نگرانی و دردسر رانندگان را به دنبال داشته است.

ناوگان مجهز به سیپاد به نصب مجدد موقعیت‌یاب نیاز ندارد

مدنی با اشاره به اظهارات اخیر علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: وی هنگام تشریح برنامه سازمان راهداری برای اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، به‌صراحت اعلام کرده است خودروهایی که پیش‌تر به سیپاد مجهز شده‌اند، نیازی به نصب دوباره تجهیزات موقعیت‌یاب ندارند.

وی ادامه داد: بر اساس توضیحات این مقام مسئول، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد فنی سامانه موجود، از ظرفیت آن برای اجرای طرح و فرایندهای مرتبط با پایش و مدیریت هوشمند ناوگان استفاده خواهد شد.

برگزاری نشست تخصصی با سازمان راهداری در هفته جاری

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از مسیر رسانه‌های رسمی برای جلوگیری از نگرانی و تحمیل هزینه به فعالان حمل‌ونقل گفت: این اندیشکده در ادامه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی خود در حوزه حمل‌ونقل، هفته جاری نشستی با دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری برگزار خواهد کرد.

مدنی افزود: در این نشست، راهکارهای اندیشکده درباره برنامه‌های توسعه، چالش‌ها، توسعه پایدار و حکمرانی هوشمند، همچنین انتقال تجربیات کارآمد در حمل‌ونقل کشور مطرح خواهد شد.

وی در پایان، پیگیری ریشه شکل‌گیری این شایعات از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، چالش‌های پیشین حوزه حمل‌ونقل و خطر ایجاد مشکل در زنجیره تأمین کالا و اخلال در حمل‌ونقل عمومی، ورود دستگاه قضایی و دادستانی به این موضوع نیز قابل طرح است.