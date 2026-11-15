به گزارش خبرنگار مهر، محمدذاکر شیخ‌زاده صبح یکشنبه در برنامه صبحگاه ایمنی با موضوع «کار در ارتفاع» در پروژه احداث ایستگاه راه‌آهن چابهار اظهار کرد: فعالیت در ارتفاع از جمله کارهای پرخطر در پروژه‌های عمرانی است و بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کارگران به همراه داشته باشد.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت شناسایی خطرات پیش از آغاز فعالیت افزود: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، نصب حفاظ‌های ایمنی، آموزش نیروها و نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل‌های حفاظتی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از سقوط در محیط‌های کارگاهی است.

مسئولیت قانونی کارفرمایان در تأمین ایمنی کارگران

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون کار گفت: کارفرمایان و مسئولان واحدها موظف‌اند تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی نظارت داشته باشند.

شیخ‌زاده ادامه داد: بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد است و در صورت وقوع حادثه ناشی از رعایت نکردن این مقررات، مسئولیت‌های قانونی متوجه افراد مسئول خواهد بود.

وی با اشاره به آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع بیان کرد: فعالیت در ارتفاع بیش از یک متر و ۲۰ سانتی‌متر از سطح مبنا، مشمول الزامات این آیین‌نامه است و باید با رعایت ضوابط حفاظتی و استفاده از تجهیزات مناسب انجام شود.

شیخ‌زاده نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی را مسئولیتی مشترک میان کارفرمایان، پیمانکاران، سرپرستان و کارگران دانست و بر رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در تمام مراحل اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.