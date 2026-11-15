به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون استان البرز مدیران، مسئولان و کارکنان ادارات و شرکت‌های استان البرز در شهرهای هشتگرد، اشتهارد، فردیس و نظرآباد، با حضور در مراکز اهدای خون و همراهی با تیم‌های سیار انتقال خون، به پویش «اهدای خون مسئولانه» پیوستند و با اهدای این مایع حیات‌بخش، گامی ارزشمند در مسیر نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی برداشتند.

"سید محمد میری" مدیر کل انتقال خون استان این حضور مسئولانه و ارزشمند را جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و احساس مسئولیت اجتماعی مدیران و کارکنانی بیان نمود که با مشارکت در پویش «اهدای خون مسئولانه»، بر جایگاه والای اهدای خون در حفظ سلامت جامعه تأکید و با اهدای بخشی از وجود خود، امید، سلامتی و لبخند را به بیماران چشم‌انتظار به خون و فرآورده های خونی هدیه دادند.

میری، ضمن قدردانی از مدیران، مسئولان و کارکنان ادارات و شرکت‌های مشارکت‌کننده، حضور و همراهی آنان را اقدامی ارزشمند در ترویج فرهنگ اهدای خون دانست ایشان اظهار داشت: مشارکت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها در پویش «اهدای خون مسئولانه»، علاوه بر کمک به تأمین نیاز بیماران، نقش مؤثری در الگوسازی اجتماعی و ترغیب سایر اقشار جامعه به مشارکت در این امر خداپسندانه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم اهدای خون افزود: اهدای خون نباید تنها به مناسبت‌ها و پویش‌های مقطعی محدود شود، بلکه شایسته است به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی انسان‌دوستانه، در برنامه زندگی افراد واجد شرایط قرار گیرد؛ چراکه بیماران بسیاری از جمله مبتلایان به تالاسمی، سرطان، بیماری‌های خونی و مصدومان حوادث، برای ادامه زندگی به خون و فرآورده‌های خونی نیازمندند و این نیاز همواره و در تمام روزهای سال وجود دارد.

مدیرکل انتقال خون استان البرز در ادامه با اشاره به استقبال صورت‌گرفته از پویش «اهدای خون مسئولانه» خاطرنشان کرد: با گذشت دو ماه از آغاز این پویش، بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های صنعتی و تولیدی برای اهدای خون به مراکز اهدای خون استان و تیم‌های سیار مراجعه کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند همدلی و مشارکت اجتماعی در استان البرز است.

دکتر میری در پایان با دعوت از مدیران، کارکنان و عموم مردم برای پیوستن به پویش «اهدای خون مسئولانه» تأکید کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند پس از فرآوری، به تهیه فرآورده‌های مختلف خونی کمک کند و در نجات جان چند بیمار نقش داشته باشد؛ بیاییم با اهدای آگاهانه، مستمر و مسئولانه خون، سهمی در تداوم زندگی و لبخند بیماران داشته باشیم.