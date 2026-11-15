به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان تذکری با انتقاد از تعدد اظهارنظرهای مسئولان دولتی درباره موضوعات مختلف، خواستار ساماندهی اطلاع‌رسانی دولت شد.



نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشخص نیست سخنگوی دولت چه کسی است، اظهار کرد: در حال حاضر هر یک از مسئولان دولت درباره مسائل مختلف اظهارنظر می‌کنند، در حالی که باید مشخص باشد مرجع رسمی اطلاع‌رسانی دولت چه کسی است.



وی با اشاره به مواضع متفاوت مسئولان درباره موضوع بنزین افزود: در همین موضوع اخیر شاهد بودیم که افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند؛ به‌عنوان مثال، قائم‌پناه اظهاراتی داشت که این‌گونه در جامعه منعکس شد که افراد در صورت مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر بنزین، باید مابقی نیاز خود را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان تأمین کنند.



لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر، سقاب اصفهانی نیز اظهارات دیگری مطرح کرد که حتی این برداشت را در جامعه به وجود آورد که اگر فردی قصد سفر به مشهد را داشته باشد، در طول مسیر اجازه ندارد پنج کیلومتر بیشتر از مسیر تعیین‌شده حرکت کند.



این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه چنین اظهارنظرهایی فضای جامعه را ملتهب می‌کند، تصریح کرد: واقعیت این است که آمریکایی‌ها به دنبال برهم زدن فضای روانی جامعه ما هستند و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز به‌صورت مستمر این موضوع را دنبال می‌کند؛ بنابراین نباید با اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متفاوت، خودمان نیز به این فضای روانی دامن بزنیم.



وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس خواستار تذکر به دولت در این زمینه شد و گفت: دولت دارای سخنگو است و لازم است اظهارنظرهای رسمی درباره موضوعات مختلف، صرفاً از طریق سخنگوی دولت و بر مبنای مصوبات و تصمیمات رسمی اعلام شود.



لاهوتی در پایان با اشاره به تعدد اظهارات قائم‌پناه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، قائم‌پناه روزانه هفت تا هشت موضوع را مطرح می‌کند که لزوماً مبتنی بر مصوبات دولت نیست؛ از این رو باید این روند ساماندهی شود تا از تعدد اظهارنظرها و ایجاد نگرانی در میان مردم جلوگیری به عمل آید.