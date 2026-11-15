به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح یکشنبه در جمع مردم فتح‌آباد کوار با تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: ارتباط با کتاب خدا از اصلی‌ترین ویژگی‌های این بانوی مطهر است؛ حضرت فاطمه(س) نه‌تنها کوثر قرآن، بلکه تفسیر بندبند آیات و ترجمان عملی کتاب وحی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به جایگاه محوری حضرت زهرا(س) در عالم هستی افزود: هستی به وجود حضرت فاطمه(س) پیوند خورده و ایشان محور اهل کسا و مرکزیت اصلی این جایگاه والای الهی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه آرامش انسان‌ها در گرو زندگی بر مدار سیره زهرای اطهر(س) است، گفت: برای دستیابی به زندگی زهرایی، باید رفتار، گفتار و اندیشه خود را با الگوی عملی این بانوی بزرگ تطبیق دهیم.

حجت الاسلام ولدان روح بندگی را کلید اصلی ارتباط با خداوند و دستیابی به آرامش دانست و تصریح کرد: حضرت فاطمه(س) اکسیر آرامش هستی هستند و درک حقیقت فاطمی بودن، مستلزم تطبیق زندگی با سیره و منش ایشان است.

جهاد تبیین؛ میراث ماندگار حضرت فاطمه(س)

وی در ادامه با تشریح ابعاد مختلف سبک زندگی حضرت زهرا(س) بیان کرد: الگوی زندگی ایشان فراتر از مظلومیت و شهادت است و رفتارهای آن حضرت از محیط خانه تا عرصه‌های اجتماعی، درس ایستادگی، کرامت و مسئولیت‌پذیری برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش اجتماعی حضرت فاطمه(س) افزود: ایشان با ترویج آموزه‌های دینی در عرصه‌های عمومی، مسیر تربیت نسل‌ها را هموار کردند و حضورشان در جامعه همواره با هدف صیانت از کرامت انسانی و هدایت مردم همراه بود.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر نقش محوری حضرت زهرا(س) در تبیین حقانیت ولایت گفت: آن حضرت با خطبه‌های روشنگرانه خود در مسجد، در برابر انحراف از مسیر حق ایستادند و با دفاع از حقوق خویش، در حقیقت از نماد حقانیت و ولایت دفاع کردند.

وی جهاد تبیین را ادامه مسیری دانست که حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) آغاز کردند و افزود: این بانوان بزرگ با فداکاری و تحمل سختی‌ها، سند مظلومیت و حقانیت ولایت را برای تاریخ به یادگار گذاشتند.

سبک زندگی فاطمی؛ فراتر از سوگواری و بزرگداشت

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیوند آرمان‌های فاطمی با مسئولیت‌های امروز جامعه گفت: خون‌خواهی شهیدان در حقیقت ادامه همان عهد فاطمی و پیوند با خون پاک اهل‌بیت(ع) برای رسیدن به عصر ظهور و بازگشت حق به صاحبان آن است.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه معنوی و تمدنی حضرت فاطمه(س) خاطرنشان کرد: امت امروز با مسئولیتی جهانی و زهرایی روبه‌روست که در عین برخورداری از چالش‌های جدی، فرصت‌هایی کم‌نظیر در برابر آن قرار داده است.