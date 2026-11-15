مریم جوادی نکو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین دوره جشنواره «الوند دخت» در استان همدان همزمان با برگزاری سراسری جشنواره «ایران‌دخت» خبر داد و با اشاره به اهداف برگزاری دومین جشنواره استانی «الونددخت» اظهار کرد: مهمترین هدف این جشنواره اشاعه فرهنگ زیست عفیفانه و ترویج پوشش عفیفانه در جامعه است که تمرکز اصلی آن روی «لباس اجتماع» یعنی پوشش بانوان برای حضور در سطح جامعه قرار دارد.

وی افزود: برای پیشبرد این رویداد ساختار کارگروهی متشکل از بخش‌های «طراحان»، «تولیدکنندگان»، «عرضه کنندگان» و «مصرف کنندگان» تشکیل شد تا کل زنجیره از ایده و طراحی تا زمان مصرف و پوشش لباس را به هم متصل کند.

مدیرعامل انجمن مد و لباس استان همدان ادامه داد: یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی میدانی در بطن جامعه برای نیازسنجی، آشنایی با سلایق اقشار نوجوان و جوان و شناسایی خلاهای موجود انجام شد تا طراحان بتوانند آثار خود را براساس نیاز واقعی جامعه و در چارچوب فرهنگ عفیفانه ارائه دهند.

وی با اشاره به مسئولیت خود در ریاست کارگروه مصرف کنندگان تصریح کرد: در این پژوهش نظرسنجی و شناسایی خلاهای پیش روی مصرف کنندگان انجام و نتایج به گروه‌های طراح، تولید و عرضه ارجاع شد.

جوادی نکو اضافه کرد: یکی از مهمترین چالش‌های شناسایی‌شده این بود که طراحان عمدتا به صورت انفرادی کار می‌کردند و به دلیل محدودیت‌های مالی و نداشتن شناخت کافی از بازار توانایی تولید انبوه و ورود به ویترین فروشگاه‌ها را نداشتند؛ بنابراین تلاش شد این زنجیره مفقوده میان طراح، تولیدکننده و عرضه کننده تا حدودی ترمیم شود.

ضرورت تلفیق زیبایی و عفت در طراحی لباس نوجوانان

وی قیمت تمام شده بالا را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد که دسترسی عموم جامعه را محدود می‌کند و افزود: مسئله مهمتر بی‌توجهی به سلیقه و طرز تفکر نسل جدید نوجوان و جوان بود و در پژوهش‌های انجام شده مشخص شد که قشر نوجوان و جوان تمایل زیادی به پوشش عفیفانه و دور از برهنگی دارند اما در عین حال زیبایی لباس و جذابیت رنگ‌بندی و مدل نیز برای آن‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیرعامل انجمن مد و لباس استان همدان با انتقاد از اینکه در گذشته لباس‌های عفیفانه گاهی فاقد جذابیت بصری، رنگ‌بندی شاد و طراحی‌های به‌روز برای نسل جدید بودند، گفت: ما متوجه شدیم که سلیقه نسل جدید در برخی طراحی‌ها نادیده گرفته شده است و فقط تاکید بر اینکه لباس باید چارچوب شرعی و اسلامی داشته باشد کافی نیست بلکه باید با دخیل کردن سلیقه نوجوانان و میکس آن با فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی خروجی قابل قبولی ارائه دهیم. این هدف با یک یا ۲ سال تحقق نمی‌یابد و نیازمند استمرار و مداومت است.

وی در خصوص روند اجرایی جشنواره یادآور شد: آثار و طرح‌ها طبق فراخوان به دبیرخانه ارسال شده و مهلت ارسال آثار فیزیکی نیز تا آبان ماه تعیین شده بود که جزئیات آن در سایت بارگذاری شده است.

مدیر گروه رشته طراحی لباس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با دغدغه‌مندی و همراهی صمیمانه تمامی ارکان زنجیره شامل طراحان، تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان این مسیر را ادامه دهیم تا در نهایت شاهد تحقق هدف نهایی باشیم؛ هدفی که خروجی آن را در بطن جامعه و بر تن نوجوانان و جوانان به صورت لباس‌هایی همزمان زیبا، عفیف و اصیل ببینیم.