به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله نامداری صبح امروز یکشنبه در جلسه بررسی و هماهنگی نحوه اجرای دستورالعمل طرح رتبه‌بندی کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان لرستان، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل دستورالعمل طرح رتبه‌بندی، بازرسی و پایش مستمر کارخانه‌های خوراک دام را از الزامات اساسی ارتقای کیفیت نهاده‌های تولیدی و محصولات نهایی دانست.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین خوراک سالم، استاندارد و باکیفیت در زنجیره تولیدات دامی اظهار کرد: نظارت تخصصی بر عملکرد کارخانه‌ها، رعایت شاخص‌های فنی و استانداردهای تعیین‌شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت خوراک دام، طیور و آبزیان، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، دارد.

در پایان این نشست نیز بر ضرورت همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی مرتبط، تسریع در اجرای فرآیند ارزیابی و تداوم نظارت‌های کارشناسی بر فعالیت کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان استان تأکید شد.