به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با احمد کرمی، استاندار ایلام، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

عارف با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، دستور داد تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی استان ایلام برای ارائه خدمات فوری به مصدومان بسیج شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد در صورت نیاز، امکانات و ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز برای تسریع در روند امدادرسانی و درمان مصدومان به کار گرفته شود.

دستور برای پیگیری مستمر وضعیت مصدومان و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده

عارف در این تماس تلفنی خواستار پیگیری مستمر وضعیت مصدومان، تأمین امکانات درمانی مورد نیاز و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از این حادثه شد.

احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز گزارشی از آخرین وضعیت سانحه، اقدامات امدادی و روند رسیدگی به مصدومان به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرد.

۱۱ جان‌باخته و ۱۳ مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان نفت

شامگاه شنبه، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، این حادثه ۱۱ جان‌باخته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشته است.