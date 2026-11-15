به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران پیام داد.

در متن پیام وزیر فرهنگ به جشنواره تجسمی جوانان ایران آمده است:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم

ایران، سرزمینی برخوردار از پیشینه‌ای سترگ در فرهنگ و هنر است و جوانان مستعد این سرزمین، میراث‌داران این پیشینه و آفرینندگان فردای آن هستند. استعداد هنری در جای‌جای ایران، از شهرهای بزرگ تا دورترین نقاط این سرزمین، حضور دارد و آنچه می‌تواند این سرمایه ارزشمند را به ثمر بنشاند، فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای دیده‌شدن، آموختن و بالیدن است.

سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، امسال مسیر خود را از طاق‌بستان، در دیار فرهنگ‌پرور کرمانشاه آغاز می‌کند؛ سرزمینی که آثار ماندگارش، گواه پیوند دیرپای هنر با تاریخ و هویت ایرانی است. این میزبانی، فراتر از جابه‌جایی محل برگزاری یک رویداد هنری، فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت تمرکززدایی از رویدادهای ملی و گشودن میدان حضور و نقش‌آفرینی به روی استعدادهای جوان در سراسر ایران است.

رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم در گسترش میزبانی جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فرهنگی و هنری در استان‌های گوناگون نیز بر همین باور استوار است که ظرفیت آفرینش هنری ایران به جغرافیا محدود نمی‌شود و عدالت فرهنگی، تنها در توزیع امکانات معنا نمی‌یابد؛ بلکه باید در امکان کشف استعدادها، دسترسی به آموزش و فراهم‌شدن زمینه حضور در عرصه‌های حرفه‌ای هنر نیز جلوه‌گر شود.

از این منظر، انتظار می‌رود جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بیش از آن‌که به برگزاری چند روز رقابت و نمایش آثار محدود بماند، به بستری مؤثر برای شناسایی استعدادهای نو، پیوند نسل جوان با استادان و هنرمندان برجسته و حمایت مستمر از مسیر رشد و شکوفایی آنان تبدیل شود. اعتبار و دستاورد حقیقی چنین رویدادی را باید در آینده هنرمندانی جستجو کرد که نخستین فرصت‌های جدی خود را در این جشنواره یافته‌اند.

امیدوارم سی‌وسومین دوره این جشنواره، با همت برگزارکنندگان و همراهی جامعه هنری کشور، آغازی برای گام‌هایی ماندگار در پرورش نسل تازه هنرمندان ایران باشد و بر غنای هنر این سرزمین بیفزاید.»