به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق در بخش کشاورزی اظهار کرد: وابستگی چاه‌های کشاورزی به برق شبکه، توسعه سامانه‌های خورشیدی را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است و اجرای به‌موقع این طرح می‌تواند آثار خاموشی‌های مکرر، به‌ویژه در فصل تابستان، را کاهش دهد.

وی افزود: در همین راستا، روند اجرای طرح احداث پنل‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی قوامین، قبله و چاه‌های سرچشمه یک، دو و سه با حضور نمایندگان فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی، بنیادهای علوی و برکت و جمعی از بهره‌برداران بررسی و موانع و راهکارهای اجرایی آن تشریح شد.

نبوی‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح تصریح کرد: تداوم وابستگی چاه‌های کشاورزی به شبکه برق و بی‌توجهی به توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند در سال‌های آینده به کاهش تولید، افزایش خسارات اقتصادی و آسیب به معیشت کشاورزان منجر شود.

مدیر جهاد کشاورزی زارچ همچنین از اعلام آمادگی نمایندگان بنیادهای برکت و علوی برای تأمین و پرداخت تسهیلات مورد نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این حمایت مالی فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای طرح و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شهرستان فراهم می‌کند.

وی مشارکت کشاورزان، همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت تسهیلات حمایتی را از عوامل مؤثر در اجرای سریع‌تر این طرح و کاهش خسارات احتمالی به بخش کشاورزی زارچ دانست.