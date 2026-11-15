به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت هماهنگی و امور مناطق، فروزنده با بیان اینکه مشارکت مردم در اداره شهر از محورهای اصلی مدیریت شهری است، اظهار کرد: بدون مشارکت مردم، نظام اداری نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

وی تمرکززدایی از تهران را یکی از راهکارهای اساسی حل چالش‌های پایتخت دانست و افزود: تمرکززدایی به معنای گران‌سازی تهران نیست، بلکه باید دسترسی همه شهروندان به خدمات یکسان باشد؛ رویکردی که شهردار تهران در دوره ششم، مبنای فعالیت مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری قرار داده است.

توسعه حمل‌ونقل عمومی در مسیر ارزان‌سازی تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: وقتی بیشترین هزینه در تهران به حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا می‌کند، به معنای فراهم‌کردن دسترسی شهروندان به این خدمات و در واقع ارزان‌سازی تهران است.

فروزنده توسعه ۱۶۰ کیلومتری مترو تهران با ساخت خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و احداث ۲۴ ایستگاه، انعقاد قرارداد ساخت هزار واگن مترو و همچنین ورود اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی را از جمله اقدامات مدیریت شهری در این زمینه برشمرد.

وی با اشاره به تغییرات جمعیتی تهران طی دو دهه گذشته اظهار کرد: در این مدت جمعیت تهران ۴۷ درصد رشد کرده، اما جمعیت حاشیه تهران ۱۲۰۰ برابر شده است. این موضوع به معنای ضرورت گران‌کردن تهران برای کاهش رشد جمعیت نیست، بلکه نشان می‌دهد باید پایتخت را بر اساس ضوابط و طرح‌های جامع و تفصیلی به‌درستی اداره کرد.

ظرفیت سرمایه‌گذاری در ۴۰۰ هکتار شن‌چاله‌های تهران

فروزنده رشد عمودی شهر مطابق با طرح تفصیلی و قوانین شهرسازی را یکی دیگر از راهکارهای مدیریت پایتخت دانست و گفت: تهران ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد که یکی از آنها ظرفیت شن‌چاله‌هاست؛ حدود ۴۰۰ هکتار فضای ارزشمند در جنوب تهران که به همت شهرداری برای سرمایه‌گذاری مهیا شده است.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند تهران را به قطب سرمایه‌گذاری تبدیل کند و عواید حاصل از آن برای ارتقای خدمات به شهروندان هزینه شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تأکید کرد: ارزان‌سازی پایتخت بدون تقویت شهرستان‌ها و استان‌های دیگر در مسیر تولید موفق نخواهد بود و دولت نیز باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده داشته باشد.

طرح تورم صفر؛ سدی در برابر تورم انتظاری

فروزنده در ادامه اجرای طرح تورم صفر را یکی دیگر از اقدامات مدیریت شهری دانست و گفت: تورم انتظاری بیشترین آسیب را به شهروندان و سبد معیشت آنان وارد کرده است و اجرای طرح تورم صفر با هدف تثبیت قیمت و حتی کاهش قیمت اقلام ضروری، می‌تواند به شهروندان برای ادامه زندگی در ابرشهر ایران امیدواری بدهد.