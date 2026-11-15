به گزارش خبرنگار مهر، شرکت راه‌آهن عراق اعلام کرد این قطار ویژه ساعت ۲۲ دوشنبه ۲۵ آبان از بغداد به مقصد بصره حرکت خواهد کرد تا هواداران فوتبال را برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال این کشور مقابل ایران به ورزشگاه نخل خرما (ورزشگاه بین المللی شهر بصره) منتقل کند.

همچنین قطار بازگشت هواداران ساعت ۲۳ سه‌شنبه، پس از پایان مسابقه، از بصره به مقصد بغداد حرکت می‌کند.

این اقدام با هدف تسهیل حضور تماشاگران عراقی در ورزشگاه و حمایت از تیم ملی این کشور در آخرین مسابقه‌اش در رقابت‌های چهارجانبه بین‌المللی بصره انجام می‌شود.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال ایران و عراق روز سه شنبه 26 آبان در دیداری تدارکاتی به مصاف هم خواهند رفت.