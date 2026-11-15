به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری با هدف بررسی مشکلات معیشتی و درمانی مردم شد.



وی با بیان اینکه بیمارستان‌ها در حال حاضر با بدهی‌ها، مطالبات معوق و مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: حوزه دارو و همچنین تأمین سوخت جایگاه‌ها نیز با مسائل و مشکلاتی همراه است که اظهارنظرهای مختلفی درباره آن‌ها مطرح شده و لازم است این موضوعات به‌صورت جدی بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.



نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی، وضعیت درآمدی خانوارها و افزایش تورم، افزود: تعیین تکلیف حقوق کارگران نیز از جمله موضوعات مهم و ضروری است. مقرر بود حقوق کارگران در شهریورماه امسال افزایش یابد، اما تاکنون تصمیم مشخصی در این خصوص اتخاذ نشده است.



حاجی‌دلیگانی همچنین رسیدگی به وضعیت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری و فولاد و نیز حقوق کارکنان نیروهای مسلح را از دیگر ضرورت‌های موجود برشمرد و بر لزوم توجه به این مطالبات تأکید کرد.



نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت مسائل کشور در شرایط جنگی، تصریح کرد: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و لازم است مشکلات و مسائل موجود با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب مورد رسیدگی قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از تذکر خود به مشکلات حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: باید وضعیت قیمت کود اوره مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که این محصول با چه شرایط و قیمتی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. همچنین وضعیت سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی، تراکتورها و سایر ادوات کشاورزی از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.



حاجی‌دلیگانی در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی هماهنگ به مجموعه این مشکلات خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل مطرح‌شده در حوزه معیشت، درمان، حقوق و کشاورزی، برگزاری یک جلسه ویژه و فوری برای بررسی ابعاد مختلف این موضوعات و جمع‌بندی و اتخاذ تصمیمات لازم، ضروری به نظر می‌رسد.