به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان پیام داد.

متن پیام معاون هنری به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

هنرمندان عزیز؛

جوانی تنها مقطعی از زندگی نیست، نیرویی برای دیدن دوباره جهان، کشف افق‌های تازه و ساختن آینده‌ای متفاوت است. هنر نیز در جوهره خود با همین نیروی آفرینندگی و امکان بازآفرینی جهان پیوند دارد. حضور شما در سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، فرصتی ارزشمند برای هنر معاصر کشور است؛ فرصتی برای شنیدن صداهای تازه، دیدن نگاه‌های متفاوت و مواجهه با نسلی که می‌خواهد جهان پیرامون خود را با زبان خلاقیت و زیبایی روایت کند.

هنرمند صرفاً بازنمایی‌کننده جهان موجود نیست؛ او می‌تواند امکان‌های تازه‌ای برای دیدن، اندیشیدن و زیستن پیش‌روی جامعه بگشاید. ایران امروز و فردا به نگاه و روایت شما نیاز دارد؛ به نگاهتان به انسان، زندگی، رنج‌ها و امیدها و به میراث فرهنگی و زیبایی‌های این سرزمین. هنر با گشودن افق‌های تازه، تقویت گفتگو و ایجاد درک متقابل، در شکل‌گیری امید جمعی و انسجام اجتماعی نقشی بنیادین دارد.

این جشنواره صرفاً محل نمایش و داوری آثار نیست؛ عرصه‌ای برای تجربه، آموختن و گفتگوی زنده میان نسل‌هاست؛ جایی که تجربه استادان با جسارت و خلاقیت جوانان پیوند می‌خورد و سنت و نوآوری در کنار یکدیگر آینده هنر ایران را شکل می‌دهند.

کشف استعدادهای جوان، آغاز راه است؛ آنچه اهمیت دارد، حمایت مستمر، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، آموزش باکیفیت و ایجاد مسیرهای روشن برای حضور حرفه‌ای آنان در زیست‌بوم هنر کشور است. آینده هنر ایران را باید با اعتماد به نسل جوان و فراهم‌کردن امکان شکوفایی توانایی‌های او ساخت.

میزبانی کرمانشاه، با پیشینه غنی فرهنگی و هنری و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، بر اهمیت این رویداد افزوده است. این جشنواره فرصتی است برای دیدار دوباره ایران در آینه تنوع فرهنگی آن؛ چرا که هنر می‌تواند تفاوت‌ها را به گفت‌وگو و همدلی و پیوندهای اجتماعی را به سرمایه‌ای برای همبستگی ملی تبدیل کند.

امیدوارم این جشنواره برای شما سرآغاز دوستی‌ها، تجربه‌های تازه و افق‌های روشن‌تر باشد. اختتامیه این رویداد، پایان یک جشنواره نیست؛ آغاز مسئولیتی مشترک برای ساختن آینده‌ای پربارتر برای هنر ایران است.

از استاندار محترم کرمانشاه، جناب آقای دکتر منوچهر حبیبی، مدیران و دست‌اندرکاران استانی، بنیاد ملی نخبگان، شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو و جهاد دانشگاهی که در برگزاری این رویداد ملی همراهی و مشارکت داشته‌اند، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین به همکاران ستاد برگزاری در تهران و کرمانشاه و استادان و هنرمندانی که در تحقق این رویداد نقش داشته‌اند، خداقوت می‌گویم.»