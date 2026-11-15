به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صالحی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گاز و انرژی خورشیدی، تدوین یک راهبرد ملی برای مدیریت ناترازی انرژی را ضروری دانست و گفت: این راهبرد باید سه هدف اصلی را دنبال کند؛ در کوتاه‌مدت از توقف تولید و فعالیت صنایع جلوگیری کند، در میان‌مدت تعادل پایداری میان تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری ایجاد کند و در بلندمدت زمینه حضور مؤثر ایران در بازار منطقه‌ای انرژی را فراهم آورد.

وی پنج محور اصلی این راهبرد را توسعه و افزایش عرضه گاز، متنوع‌سازی سبد تولید برق، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری، اصلاح بازار برق و سازوکارهای سرمایه‌گذاری و همچنین گسترش تجارت منطقه‌ای انرژی عنوان کرد.

ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش بهره‌وری گاز

صالحی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌های کشور به گاز وابسته‌اند، بر لزوم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت تولید در پارس جنوبی، جمع‌آوری گازهای مشعل و بهینه‌سازی مصرف گاز در ساختمان‌ها تأکید کرد.

به گفته وی، سیاست‌گذاری در این بخش نباید صرفا بر افزایش تولید متمرکز باشد، بلکه باید افزایش ارزش اقتصادی هر مترمکعب گاز نیز در اولویت قرار گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در مقیاس خانگی، و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی را از الزامات مدیریت ناترازی دانست.

وی تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به‌عنوان یک بازار اقتصادی و فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تعریف شود تا زمینه مشارکت فعال‌تر این بخش فراهم شود.

بازنگری در سیاست‌های بازار برق و حمایت از سرمایه‌گذاران

صالحی با انتقاد از الزام صنایع به احداث نیروگاه در چارچوب ماده ۴، این سیاست را نیازمند بازنگری دانست و بر ضرورت توسعه بازار برق و بورس انرژی تأکید کرد.

وی امکان فروش مستقیم برق میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و طراحی قراردادهای بلندمدت و تضمینی را از جمله اقداماتی برشمرد که می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش اطمینان فعالان این حوزه کمک کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور و ظرفیت‌های آن برای حضور در بازار انرژی منطقه، بر ضرورت گسترش همکاری با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: ایران باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در زمینه صادرات و واردات فصلی برق و همچنین تجارت گاز با کشورهای همسایه نقش فعال‌تری ایفا کند.

پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی یکپارچه انرژی

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، پراکندگی تصمیم‌گیری در زنجیره انرژی را یکی از موانع مدیریت مؤثر این حوزه دانست و پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی یکپارچه انرژی را برای هماهنگی میان نهادهای مسئول مطرح کرد.

وی در پایان خواستار تدوین یک سند راهبردی ۱۰ ماده‌ای برای اصلاح حکمرانی انرژی از سوی اتاق ایران و با همکاری مرکز پژوهش‌ها و تشکل‌های فعال این حوزه شد تا این سند به‌عنوان پیشنهادی کارشناسی و قابل اتکا به مجلس و دولت ارائه شود.