به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا اظهار کرد: این شیوه با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، داده‌های ثبتی و فناوری‌های نوین آماری اجرا می‌شود و گامی مهم در نوسازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق و قابل اتکاست.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه شهر بدون شناخت دقیق از وضعیت جمعیت و الگوی سکونت امکان‌پذیر نیست، افزود: مدیریت شهری برای تصمیم‌گیری در زمینه توسعه معابر، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، مدیریت پسماند، گسترش فضای سبز و احداث مراکز فرهنگی و ورزشی، به اطلاعات دقیق درباره جمعیت، ترکیب خانوارها و تحولات سکونتی نیاز دارد.

شهردار بندر بوشهر تصریح کرد: آمارهای دقیق و به‌روز جمعیتی به شناسایی نیازهای واقعی محلات، تعیین اولویت پروژه‌های عمرانی و خدماتی و تخصیص هدفمند اعتبارات کمک می‌کند و زمینه توزیع متوازن‌تر امکانات شهری را فراهم می‌سازد.

حیدری با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در این طرح ملی خاطرنشان کرد: سرشماری صرفاً یک اقدام آماری و اداری نیست، بلکه نتایج آن می‌تواند مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم و سطح خدمات عمومی تأثیر بگذارد؛ بنابراین همکاری دقیق و مسئولانه شهروندان در این فرآیند اهمیت زیادی دارد.

وی همچنین درباره پیامک‌های مرتبط با سرشماری و احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان هشدار داد و گفت: پیامک‌های رسمی مرتبط با سرشماری فاقد لینک هستند و مردم باید از ورود به لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات به افراد و منابع غیرمعتبر خودداری کنند.

شهردار بندر بوشهر ادامه داد: شهروندان در صورت مراجعه عوامل سرشماری نیز باید از هویت و کارت شناسایی معتبر آنان اطمینان حاصل کنند تا زمینه هرگونه سوءاستفاده احتمالی از بین برود.

حیدری در پایان تأکید کرد: دستیابی به شهری با امکانات متوازن، زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جمعیتی و کیفیت مطلوب زندگی، مستلزم شناخت واقع‌بینانه از شرایط موجود است و سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر برای آینده بندر بوشهر باشد.