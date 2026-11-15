به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۱۰ مسیر دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان، حوالی ساعت ۱۹ شامگاه شنبه به وقوع پیوست و بلافاصله تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس شهرستان دزفول برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات درمانی لازم برای مصدومان انجام شده و تعدادی از بیماران به دستگاه کمک تنفسی وصل شده و بقیه به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: خدمات مناسبی به بیماران انجام شده و با حضور به موقع عوامل، شرایط بیماران رو به بهبود است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز اورژانس دانشگاه علوم‌پزشکی استان ایلام، تاکنون در این حادثه ۱۲ نفر جان باخته و ۱۵ نفر هم مصدوم شده‌اند و حال چند نفر دیگر نیز وخیم گزارش شده است.

اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

زخمی‌های این حادثه برای درمان به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و دزفول اعزام شدند.

در پی این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شده است.