به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس یونان از بازداشت یک مربی ۵۸ ساله وزنه‌برداری در منطقه آتیکا به اتهام تأمین و تجویز مواد ممنوعه به ورزشکاران خبر داد.

این بازداشت در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ و پس از چند ماه تحقیقات مشترک سازمان ملی مبارزه با دوپینگ، پلیس، و سازمان ملی دارو یونان، انجام شده است.

بر اساس اطلاعیه پلیس یونان، تحقیقات نشان می‌دهد این مربی از آوریل ۲۰۲۴ در تأمین و تجویز مواد ممنوعه برای ورزشکاران نقش داشته است. در جریان بررسی‌ها، یک مورد تجویز ماده ممنوعه به ورزشکاری زیر سن قانونی نیز شناسایی شده است. در نمونه این ورزشکار، ماده‌ای از فهرست ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وادا مشاهده شده بود که در پی آن، در چارچوب رسیدگی ورزشی، برای مربی و ورزشکار محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده بود.

در جریان بازرسی از محل‌های مرتبط با این پرونده، ۸۷۱ واحد فرآورده دارویی و مواد ممنوعه در قالب قرص و آمپول، ۱۷ کارت یا مدرک ثبت‌نام ورزشکاران، یادداشت‌های دست‌نویس، یک دستگاه تلفن همراه و مبلغ ۱۵ هزار یورو وجه نقد کشف و ضبط شده است.

سازمان ملی داروی یونان نیز اعلام کرده است فرآورده‌های دارویی کشف‌شده فاقد مجوز عرضه در بازار این کشور بوده و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت افراد را به خطر اندازد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در فهرست رسمی محرومیت‌های سازمان ملی مبارزه با دوپینگ یونان، این مربی پیش‌تر نیز به دلیل تخلف از ماده ۲.۸ مقررات مبارزه با دوپینگ، مربوط به تجویز یا اقدام به تجویز مواد یا روش‌های ممنوعه، به مدت ۱۲ سال محروم شده بود. این محرومیت بر اساس تصمیم شماره ۴۱ مرجع رسیدگی ورزشی یونان در تاریخ ۶ مه ۲۰۲۶ صادر شده و دوره آن از ۲۷ مه ۲۰۲۵ تا ۲۶ مه ۲۰۳۷ تعیین شده است.

مربی بازداشت‌شده پس از دستگیری به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات کیفری درباره ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.

گفتنی است بازداشت اخیر، تحول جدید این پرونده در مسیر رسیدگی کیفری محسوب می‌شود و نباید با تصمیم پیشین محرومیت ورزشی مربی اشتباه گرفته شود. همچنین، صرف کشف مدارک ثبت‌نام ورزشکاران در محل بازرسی، به معنای اثبات مشارکت یا ارتکاب تخلف از سوی این افراد نیست و اتهامات کیفری مطرح‌شده نیز تا زمان صدور حکم قطعی قضایی، در مرحله رسیدگی قرار دارند.