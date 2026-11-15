به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در راستای ارتقای امنیت مرزها و تقویت همکاری‌های دوجانبه، مرزبانان خوزستان و جمهوری عراق در یک عملیات هماهنگ و شبانه، در نوار مرزی منطقه حساس و استراتژیک هورالعظیم دست به گشت‌زنی همزمان زدند تا پیام اقتدار و آرامش را به نمایش بگذارند.

به گفته سردار حجت سفیدپوست، فرمانده مرزبانی خوزستان، این اقدام مشترک در امتداد ۵۰ کیلومتر از مرزهای منطقه هورالعظیم اجرا شد و بیش از پنج ساعت به‌طول انجامید؛ برنامه‌ای هدفمند که در آن بیش از ۸۰ نیروی عملیاتی مرزبانی خوزستان با بهره‌گیری از ۲۵ دستگاه خودرو و تجهیزات پیشرفته، دوشادوش مرزبانان عراقی به پایش دقیق منطقه پرداختند.

هدف اصلی از این گشت‌زنی‌های دوجانبه، افزایش اشراف اطلاعاتی، جلوگیری از هرگونه تحرک غیرقانونی و مسدود کردن کامل راه بر روی قاچاقچیان و متجاوزانی است که احیاناً قصد سوءاستفاده از شرایط این منطقه را دارند.

فرمانده مرزبانی استان با تأکید بر اینکه دیپلماسی مرزی دو کشور به بالاترین سطح هم‌افزایی رسیده است، تصریح کرد که استمرار این گشت‌های مشترک، ضریب امنیت پایدار را به شدت بالا می‌برد و پاسداری از تمامیت ارضی کشور با قاطعیت و اقتدار کامل دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استان خوزستان با داشتن مرزهای مهم و استراتژیکی نظیر شلمچه و چذابه، همواره کانون توجه بوده و اکنون با این اقدامات هماهنگ، گام بلندی در جهت تحکیم امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق و آرامش خاطر مرزنشینان برداشته شده است.