به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی‌وسه‌مرده پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان اظهار کرد: فعالیت دانشگاه‌ها نباید به آموزش و پژوهش محدود شود، بلکه پرورش خلاقیت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی دانشجویان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جشنواره ملی رویش فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌هاست و می‌تواند زمینه آشنایی دانشجویان با تجربیات، ایده‌ها و دستاوردهای مجموعه‌های دانشجویی از نقاط مختلف کشور را فراهم کند.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی ایران بیان کرد: گردهمایی دانشجویان در این رویداد، زمینه تعامل میان فرهنگ‌ها و هنرهای مختلف را فراهم می‌کند و به شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های جدید میان فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها کمک خواهد کرد.

سی‌وسه‌مرده با تأکید بر نقش ایده‌های خلاقانه در بهبود فضای فرهنگی دانشگاه‌ها تصریح کرد: حمایت از ابتکارهای دانشجویی می‌تواند به شناسایی و ارائه راهکار برای بخشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و محیط‌های دانشگاهی منجر شود.

وی همچنین تنوع بخش‌های جشنواره را فرصتی برای مشارکت دانشجویان با علایق و توانمندی‌های متفاوت دانست و گفت: گستردگی محورهای رقابتی این رویداد، امکان حضور طیف متنوعی از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری را فراهم کرده است.