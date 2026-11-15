به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) و در ادامه بررسی جزییات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.



ماده ۱۳- چنانچه شخصی به صورت عمدی اطلاعات خلاف واقع موثر در موضوع این قانون را در سامانه ثبت کند، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که براساس اطلاعات خلاف واقع، مجوزی از سوی دستگاه‌ها و سایر مراجع مربوط در خصوص فعالیت‌های موضوع این قانون صادر شده باشد، مجوز صادره لغو و در صورت تحصیل هر گونه‌ عایدی ناشی از این فعالیت به پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر میزان عایدی محکوم می‌شود.



ماده ۱۴- در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولت‌های سطح یک ارتکاب یابد، مجازات مقرر به میزان ۲ درجه و در مورد دولت‌های سطح ۲، یک درجه تشدید می‌شود.