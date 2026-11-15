به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، با اشاره به پیشینه همزیستی اقوام و مذاهب در این استان اظهار کرد: مردم کردستان با وجود برخورداری از تنوع فرهنگی و مذهبی، همواره در بزنگاه‌های مهم در کنار یکدیگر قرار داشته و برای دفاع از ایران همراه بوده‌اند.

وی با اشاره به شرایط استان در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: کردستان در این دوره بارها هدف حملات دشمن قرار گرفت و مراکز نظامی، امنیتی، مرزبانی و حتی صداوسیمای استان نیز از این حملات در امان نماندند، اما هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در کنار همبستگی اجتماعی، نقشه‌های دشمن را بی‌نتیجه گذاشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد امور جامعه بیان کرد: کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه‌ها باید فراتر از برنامه‌های معمول دانشجویی عمل کنند و با شناسایی مسائل و کاستی‌های جامعه، در ارائه راهکار و پیگیری مطالبات عمومی مشارکت داشته باشند.

ورمقانی با بیان اینکه دوران دانشجویی فرصت مناسبی برای تمرین مسئولیت اجتماعی است، خطاب به دانشجویان گفت: توجه به منافع عمومی و ملی باید بر خواسته‌های فردی اولویت داشته باشد و دانشجویان با تکیه بر دانش، پژوهش و فعالیت‌های گروهی برای رفع مشکلات کشور آماده شوند.

وی همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف انرژی، گسترش تعامل میان دانشگاه و جامعه و بهره‌گیری از خرد جمعی را از موضوعات مهم کشور دانست و تصریح کرد: دانشگاه نباید صرفاً به انتقال دانش و آموزش محدود بماند، بلکه باید دستاوردهای علمی و فکری دانشجویان در خدمت نیازهای جامعه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره ملی رویش در این استان، زمینه تقویت همبستگی میان دانشجویان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم کند.