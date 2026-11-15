به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از درخشش در تورنمنت چین و کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها حالا برنامه‌های خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا دنبال می‌کند. ملی‌پوشان ایران در تورنمنت چین چهار مسابقه برابر تیم‌های ملی چین و هنگ‌کنگ برگزار کردند و با ثبت سه پیروزی و یک شکست و برخورداری از تفاضل گل بهتر در جایگاه نخست ایستادند.

پس از به تعویق افتادن بازی‌های داخل سالن آسیا و انتقال زمان برگزاری این رقابت‌ها به ۸ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۶ در ریاض کادر فنی تیم ملی فرصت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های آماده‌سازی در اختیار دارد. در همین راستا دعوت‌نامه‌ای از روسیه به دست فدراسیون فوتبال رسیده و قرار است تیم ملی برای برگزاری دو رویداد دوستانه دیگر به این کشور سفر کند.

اگرچه هنوز تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده اما برگزاری این دو رویداد در برنامه تیم ملی قرار دارد و ملی‌پوشان به‌زودی فرصت خواهند داشت در فضایی بین‌المللی شرایط فنی و آمادگی خود را محک بزنند.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران را شهرزاد مظفر بر عهده دارد.