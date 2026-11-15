به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پولیانسکی» نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، با ارزیابی منفی از عملکرد سوئیس در دوره ریاست این سازمان اعلام کرد برن با وجود حفظ تماس‌های دیپلماتیک منظم با مسکو، در موضوعات مهم عمدتاً از مواضع اتحادیه اروپا پیروی کرده است.

وی افزود: در زمینه حفظ تماس‌های دیپلماتیک، هیچ شکایتی از سوئیس ندارم. هیأت‌های روسیه و سوئیس هر هفته با یکدیگر دیدار می‌کنند و طرف سوئیسی نیز اطلاعات را از مسکو پنهان نمی‌کند.

با این حال، نماینده روسیه بی‌طرفی سوئیس را مشروط توصیف کرد و گفت: برن آشکارا از اوکراین طرفداری می کند.

وی با اشاره به مواضع سوئیس در نشست های سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار داشت: «نمی‌توانم بگویم صدای ما شنیده نمی‌شود یا مانع اظهارنظر ما می‌شود اما هنگامی که باید انتخابی صورت گیرد، آنها طبیعتاً موضعی نزدیک‌تر به اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کنند تا اینکه بی‌طرف بمانند. این اصلی‌ترین انتقاد ماست.»

پولیانسکی همچنین به خودداری ریاست سوئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا از تغییر عبارت «تجاوز نظامی علیه اوکراین» در دستور کارهای آن اشاره کرد و گفت: این موضوع مانع از آن است که مسکو مواضع خود را به‌طور کامل در نشست‌ها مطرح کند.

نماینده روسیه گفت سوئیس اختیار تغییر این عبارت را داشت و وعده داده بود موضوع را بررسی کند اما در نهایت به این نتیجه رسید که تغییر آن پیام نادرستی به روسیه می‌فرستد و به‌منزله فاصله گرفتن از سیاست همبستگی با بروکسل خواهد بود.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نهادی بین‌دولتی با ۵۷ کشور عضو است که در حوزه امنیت، کنترل تسلیحات، حقوق بشر و همکاری‌های سیاسی فعالیت می‌کند. روسیه و کشورهای غربی در سال‌های اخیر بر سر جنگ اوکراین و نحوه بازتاب آن در مواضع و اسناد این سازمان اختلاف داشته‌اند.