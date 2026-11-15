به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از تصویب مصوبه محدودیت ساخت‌وساز در پایتخت، بی‌توجهی به نظرات شوراهای شهر تهران و کرج و استفاده نکردن از ظرفیت کارشناسی شهرداری تهران را از ایرادات اصلی این تصمیم دانست و خواستار توقف اجرای آن شد.

آقامیری در صحن شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت دریافت نظرات نهادهای مرتبط پیش از اتخاذ تصمیمات مهم شهری اظهار کرد: روال بررسی چنین موضوعاتی باید از پایین به بالا باشد و نظرات مدیریت شهری و مجموعه‌هایی که مستقیماً با مسائل شهر در ارتباط هستند، پیش از تصمیم‌گیری نهایی بررسی شود. چرا مصوبه‌ای با این اهمیت بدون دریافت نظر مشورتی شوراهای شهر تهران و کرج تصویب شده است؟

وی با تأکید بر ظرفیت کارشناسی شهرداری تهران افزود: شهرداری گزارش‌های مفصلی درباره سلامت شهروندان، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، شبکه حمل‌ونقل و بحران‌های زیست‌محیطی در اختیار دارد و سیستم پایش شهری نیز می‌تواند اطلاعات جامعی ارائه کند؛ با این حال، شوراهای شهر به‌عنوان کنشگران اصلی مدیریت شهری در فرآیند مشورت درباره این مصوبه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

ابهام در وضعیت تعاونی‌های مسکن و درآمدهای شهرداری

عضو شورای شهر تهران با اشاره به موضوع ممنوعیت سه‌ساله ساخت‌وساز در پایتخت گفت: باید مشخص شود تکلیف تعاونی‌های مسکن با این مصوبه چه خواهد شد. کمیسیون ماده پنج در موضوع تغییر کاربری املاک نقش مؤثری دارد و در مواردی که سطح اشغال زمین کاهش پیدا می‌کند، افزایش طبقات نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از درآمد شهرداری نیز از این محل تأمین می‌شود و باید آثار این تصمیم بر این فرآیندها مشخص شود.

آقامیری با اشاره به مهلت شش‌ماهه شورای عالی شهرسازی و معماری برای تدوین ضوابط جدید اظهار کرد: باید دید این ضوابط با چه رویکردی تدوین می‌شوند و چه شرایطی را برای ساخت‌وساز در تهران تعیین خواهند کرد.

محدودیت ساخت‌وساز به‌جای حل مسئله مهاجرت

وی با انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با مهاجرت به تهران تصریح کرد: دولت کدام‌یک از طرح‌های خود برای جلوگیری از مهاجرت‌پذیری تهران را اجرا کرده است که اکنون به محدودیت ساخت‌وساز رسیده‌ایم؟ به‌جای حل مسئله و اجرای برنامه‌های مربوط به کنترل مهاجرت، با چنین تصمیمی صورت مسئله پاک می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به برنامه‌ها و تکالیف دولت در حوزه مسکن افزود: این مصوبه باید از نظر هم‌خوانی با طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و تکلیف صنعتی‌سازی ساختمان در تهران بررسی شود. در نهضت ملی مسکن، ساخت مجتمع‌های مسکونی و افزایش طبقات مورد توجه است و از سوی دیگر، برای صنعتی‌سازی ساختمان در تهران نیز سهم ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است. باید مشخص شود این برنامه‌ها چگونه با محدودیت‌های جدید ساخت‌وساز قابل جمع هستند.

هشدار درباره سرایت افزایش قیمت مسکن از تهران به کشور

آقامیری با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم گفت: چنین تصمیمی می‌تواند موجب افزایش قیمت املاک و آپارتمان‌ها در تهران شود. این افزایش قیمت ابتدا در مناطق شمالی شهر خود را نشان می‌دهد و سپس به مناطق جنوبی، شهرهای اطراف و در نهایت به بازار مسکن در سراسر کشور سرایت می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در مصوبه محدودیت ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: این تصمیم شتاب‌زده بوده و بررسی کارشناسی ویژه و کافی درباره آن انجام نشده است. نخستین ایراد آن نیز بی‌توجهی به نظرات شوراهای شهر تهران و کرج و ظرفیت کارشناسی گسترده شهرداری تهران است. درخواست دارم ابلاغ و اجرای این مصوبه متوقف شود و موضوع با مشارکت مدیریت شهری و انجام بررسی‌های کارشناسی، مجدداً مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.