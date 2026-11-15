به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای پروژه افزایش بهره‌وری و ارتقای زنجیره ارزش انگور اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت محصول، افزایش بهره‌وری باغات و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با انگور در شهرستان‌های بناب، ملکان و لیلان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا کارگاه تخصصی دو روزه انگور در شهرستان‌های بناب و ملکان برگزار شده است، افزود: این برنامه در قالب یک پروژه میان‌مدت و با هدف توسعه زنجیره ارزش انگور و تربیت عاملان کسب‌وکار این محصول طراحی شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این کارگاه با حضور بیژن کاووسی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و علی عامری، باغدار نمونه کشوری برگزار شد و آموزش تکنیک‌های عملی مرحله پس از برداشت را نیز دربر داشت.

خدابخش با اشاره به پیش‌بینی دوره سه‌ساله برای اجرای این پروژه گفت: در این مدت، باغداران منتخب روستایی و کارشناسان مهندسی کشاورزی به‌صورت مستمر آموزش می‌بینند و خدمات فنی و عملیاتی مورد نیاز نیز در باغات پیشرو ارائه خواهد شد.

احداث باغ‌های الگو و تحقیقاتی انگور در سه شهرستان

وی از برنامه‌ریزی برای احداث باغ الگو و تحقیقاتی انگور در سال آینده خبر داد و بیان کرد: این باغ با استفاده از ارقام متنوع در شهرستان‌های بناب، ملکان و لیلان ایجاد می‌شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه، طرح عملیاتی میان‌مدتی تدوین شده است تا ضمن ارتقای حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش انگور، درآمد روستاییان و باغداران نیز افزایش یابد.

خدابخش از روستاییان و باغداران انگور خواست با مشارکت در اجرای این برنامه، زمینه توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با این محصول را فراهم کنند.

حمایت از طرح‌های پیشنهادی باغداران پیشرو

وی با اشاره به همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌شرقی در اجرای برنامه‌های مرتبط با محصولات راهبردی اظهار کرد: طرح‌های پیشنهادی روستاییان و باغداران پیشرو برای افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار، با حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط و تسهیلات تشویقی دفتر امور روستایی و شوراها همراه خواهد شد.