جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و با هدف توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ونقل جاده‌ای، سه پروژه ملی و یک پروژه استانی در حوزه راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای استان برای بهره‌مندی از اعتبارات این طرح معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های ملی معرفی‌شده افزود: بهسازی راه اصلی نقده ـ پیرانشهر ـ تمرچین در محدوده چهار کیلومتری حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۴، نخستین پروژه ملی است که ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان ‌غربی ادامه داد: تغییر محور دوخطه به چهارخطه در سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی ماکو به طول پنج کیلومتر، دومین پروژه ملی این بخش است که یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات ‌ها به آن اختصاص یافته است.

پورمختار همچنین از احداث راه اصلی خوی ـ قطور ـ رازی ـ پل واریانت به‌عنوان سومین پروژه ملی یاد کرد و گفت: برای اجراب این پروژه نیز یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح پروژه استانی حوزه راهداری نیز اظهار کرد: بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی محور سرچم در شهرستان باروق، پروژه استانی معرفی‌شده در این طرح است که ۷۰ میلیارد ریال اعتبار مشمول مالیات‌های نشان‌دار برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان ‌غربی با بیان اینکه مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این چهار پروژه به سه‌هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی برای مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق مختلف استان است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش شفافیت پر هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مردم در آبادانی و توسعه منطقه و هدایت منابع مالیاتی به سمت اولویت‌های عمرانی و زیرساختی را فراهم می‌کند.