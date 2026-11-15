به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان، با تأکید بر ضرورت معرفی سیره این شهدا به نسل جوان اظهار کرد: ورزشکاران شهید نشان دادند که توانایی جسمانی و قدرت بدنی زمانی به ارزش واقعی می‌رسد که در خدمت ایمان، اعتقاد و آرمان‌های الهی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این شهدا پس از دستیابی به موفقیت‌های ورزشی، مسیر دیگری از افتخار را برگزیدند، افزود: آنان قهرمانی را به پهلوانی پیوند زدند و با نثار جان خود، برای حفظ ارزش‌های دینی و آرمان‌های الهی از همه تعلقات دنیوی گذشتند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، شهدای ورزشکار را الگوهایی اثرگذار برای جوانان دانست و تصریح کرد: نسل امروز باید از باورها، انتخاب‌ها و روحیه فداکاری این شهدا درس بگیرد و بداند که عزت و سربلندی جامعه در گرو پایبندی به ارزش‌ها و مسئولیت‌پذیری است.

رضایی در ادامه به همزمانی این اجلاسیه با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و تشییع پیکر شهدای گمنام اشاره کرد و این همزمانی را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: حضور پیکر شهدای گمنام در شهرها و مناطق مختلف کشور، یادآور راه و آرمان شهیدانی است که برای دفاع از اعتقادات و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند و این آیین‌ها زمینه زنده نگه داشتن روحیه ایثار و شهادت را فراهم می‌کند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا، شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای»، «لبیک یا حسین» و «لبیک یا سیدمجتبی» را سر داد و بر تداوم ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.