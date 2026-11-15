حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم وزش بادهای شمالی بر روی دریا طی امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه) ، خلیج فارس (به‌ویژه در فراساحل استان و سواحل و فراساحل جنوبی) مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز سه شنبه با کاهش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم این شرایط تا روز پنجشنبه، طی این مدت وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات به نسبت آرام پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در نواحی جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.