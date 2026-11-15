به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان کردستان که با حضور جمعی از مسئولان، ورزشکاران و خانواده‌های معظم شهدا در سالن فجر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شهدای ورزشکار در کنار توانمندی و افتخارآفرینی در عرصه ورزش، از روحیه‌ای سرشار از ایمان، ایثار و فداکاری برخوردار بودند.

وی با اشاره به تقارن این اجلاسیه با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و خاطره شهدای ورزشکار را گرامی داشت و افزود: بسیاری از این شهدا در دوران زندگی خود از ورزشکاران موفق و قهرمانان رشته‌های مختلف بودند و ظرفیت دستیابی به افتخارات بیشتری را داشتند، اما حضور در میدان دفاع از میهن و فداکاری در راه خدا را برگزیدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه شخصیت شهدای ورزشکار را می‌توان در سه خصلت برجسته خلاصه کرد، عنوان کرد: نخستین ویژگی آنان معرفت و شناخت عمیق نسبت به خداوند، آموزه‌های دینی و اهل‌بیت(ع) بود که در کنار آن، برای ارزش و جایگاه ورزش نیز احترام قائل بودند.

پورذهبی، جوانمردی را دومین شاخصه این شهدا برشمرد و گفت: روحیه گذشت، ایثار و ازخودگذشتگی در رفتار و منش این افراد به‌خوبی نمایان بود و همین ویژگی موجب تمایز آنان از دیگران می‌شد.

وی اخلاق نیکو را سومین ویژگی شهدای ورزشکار دانست و اضافه کرد: خوش‌رفتاری با اعضای خانواده، دوستان و اطرافیان از خصوصیات بارز این شهدا بود و منش اخلاقی آنان برای خانواده و جامعه مایه افتخار محسوب می‌شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش زورخانه‌ای تأکید کرد و گفت: این رشته ورزشی از جلوه‌های ارزشمند پیوند میان معنویت، اخلاق و ورزش است و باید فرهنگ پهلوانی در کنار توسعه فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی در پایان از خانواده‌های معظم شهدا و عوامل اجرایی اجلاسیه، به‌ویژه مجموعه برگزارکنندگان و آقای خاکی، قدردانی کرد و برگزاری این برنامه را اقدامی ارزشمند در پاسداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار دانست.