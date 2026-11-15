به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تفاهم‌نامه با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، حسن قره‌یی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه، در محل شرکت ایران‌خودرو به امضا رسید.

بازاریابی هدفمند و توسعه همکاری‌های راهبردی

محسن سیفی در این مراسم با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ برای تقویت تولید و گسترش تعاملات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی بانک ملی ایران برای ارائه خدمات متنوع مالی به ایران‌خودرو اظهار داشت: اعتقاد دارم باید از ظرفیت‌های زنجیره تأمین خدمات مالی به بهترین شکل استفاده کنیم و در حوزه‌های مختلف، از جمله تسهیلات، خدمات ارزی، تأمین مالی ریالی و ابزارهای تعهدی زنجیره تأمین، زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را فراهم آوریم.

مدیرعامل بانک ملی ایران، شناسایی دقیق نیازهای مشتریان بزرگ حقوقی و ارائه راهکارهای متناسب با فعالیت‌های آنان را از الزامات توسعه همکاری‌های مؤثر دانست و افزود: تعامل دو مجموعه می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های مشترک، تسهیل فرآیندهای تولید و گسترش خدمات بانکی را فراهم کند.

بانک ملی ایران؛ پشتیبان مالی زنجیره تولید خودرو

سیفی با اشاره به گستردگی شبکه شعب و توانمندی‌های بانک ملی ایران در ارائه خدمات مالی و بانکی تصریح کرد: آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف در کنار ایران‌خودرو باشیم و با شناسایی فرصت‌های مشترک، سطح همکاری‌های دو مجموعه را ارتقا دهیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت چابکی سازمانی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود گفت: همکاری با ایران‌خودرو فرصت مناسبی برای ایفای نقش مؤثرتر بانک ملی ایران در تأمین مالی زنجیره تولید و پشتیبانی از فعالیت قطعه‌سازان است.

سیفی افزود: توسعه این همکاری‌ها، علاوه بر حمایت از صنعت خودرو، ظرفیت تازه‌ای برای گسترش بانکداری شرکتی، افزایش گردش منابع و تقویت ارتباط بانک ملی ایران با مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط با زنجیره خودروسازی ایجاد می‌کند.

استقبال ایران‌خودرو از توسعه تعاملات بانکی

حسن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، نیز در این نشست با تشریح شرایط عملیاتی و چالش‌های صنعت خودرو، بر اهمیت تأمین پایدار نیازهای مالی و حفظ استمرار تولید تأکید کرد.

وی همکاری با بانک ملی ایران را فرصتی برای تأمین نیازهای ریالی و ارزی این مجموعه و پشتیبانی از زنجیره تأمین دانست و بر ضرورت گسترش تعاملات مالی و بانکی میان دو مجموعه تأکید کرد.

فرصت‌های تازه برای جذب منابع و توسعه بازار

امضای این تفاهم‌نامه در چارچوب حرکت بانک ملی ایران به سمت بازاریابی فعال، توسعه روابط پایدار با مشتریان بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی قابل ارزیابی است.

گستردگی فعالیت‌های ایران‌خودرو و ارتباط آن با شبکه تأمین‌کنندگان و قطعه‌سازان، فرصت مناسبی برای توسعه خدمات مالی، افزایش تعاملات بانکی و جذب منابع جدید فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه بانک ملی ایران را در بازار خدمات مالی شرکت‌های بزرگ تقویت کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه در پایان مراسم از جدیدترین محصولات سواری و دستاوردهای ایران‌خودرو بازدید کردند و در جریان روند توسعه تولیدات این شرکت قرار گرفتند.