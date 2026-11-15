محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، امروز شرایط جوی نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات، وزش باد ملایم و افزایش موقت پوشش ابر در بعضی مناطق دور از انتظار نیست و در مجموع، شرایط جوی امروز از پایداری نسبی برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، با عبور امواجی از جو منطقه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و در برخی مناطق شاهد بارش‌های ضعیف و پراکنده باران و برف خواهیم بود.

رحمان‌نیا ادامه داد: احتمال وقوع این بارش‌ها به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق شرقی و شمالی استان بیشتر است و با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، احتمال وقوع مه‌آلودگی نیز در برخی مناطق، به‌خصوص از ساعات شب تا اوایل صبح، وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال وقوع کولاک برف در ارتفاعات استان گفت: با توجه به شرایط جوی، وقوع کولاک برف در مناطق مرتفع دور از انتظار نیست و لازم است هنگام تردد در محورهای کوهستانی، تمهیدات و احتیاط لازم در نظر گرفته شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در خصوص تغییرات دمایی استان نیز اظهار کرد: امروز روند افزایشی دما در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت، اما از فردا دمای هوا به‌صورت نسبی کاهش می‌یابد.

رحمان‌نیا با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، از رانندگان و مسافران خواست هنگام تردد در مناطق مرتفع و محورهای کوهستانی، به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح، به دلیل احتمال مه‌آلودگی و کولاک برف، احتیاط لازم را داشته باشند.