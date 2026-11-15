به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حالی سی و چهارمین هفته کتاب و کتابخوانی را آغاز می‌کند که در جنگ تحمیلی دوم و سوم، ۴ تن از اعضای کتابخانه‌های آن به شهادت رسیده‌اند و ۵ کتابخانه در ایام جنگ تحمیلی آسیب دیده اند.

در همین راستا «هفتمین اجتماع بچه‌کتاب‌خون‌ها» با حضور نوجوانان فعال دورهمی‌های کتاب‌خوانی در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. اختتامیه چالش‌های تولید محتوا در دورهمی بچه‌کتاب‌خون‌ها، چالش پنجم و جشن سه‌سالگی این دورهمی، از بخش‌های این اجتماع فرهنگی است.

همچنین بازنمایی فضای کتابخانه مادر و کودک با عنوان «کتابخانه در میدان» در بلوار کشاورز و محدوده تجمع میدان ولی‌عصر(عج) راه‌اندازی می‌شود. این فضا با هدف تبیین تجربه کتاب‌خوانی مادر و کودک و آشنایی خانواده‌ها با شیوه‌های تربیت کودکان کتاب‌خوان، با همراهی مربیان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

در سطح مناطق ۲۲گانه، فرهنگسراهای خاص و کتابخانه‌های تحت پوشش، برنامه‌های متنوعی برای گسترش دسترسی شهروندان به کتاب و ترویج کتاب‌خوانی اجرا می‌کنند. یکی از این برنامه‌ها، «در میدان کتاب» است که رویداد «دست به دست» و عضویت رایگان در میادین اجرا می‌شود.

رویداد دست به دست به مبادله کتاب‌های خوانده‌شده میان شهروندان اختصاص دارد. در این برنامه از شهروندان دعوت می‌شود کتاب‌هایی را که پیش‌تر خوانده‌اند برای مبادله به میدان همراه بیاورند. اطلاع‌رسانی این رویداد از روز قبل انجام می‌شود تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان فرصت مشارکت داشته باشند. این طرح با فراهم‌کردن امکان دسترسی به کتاب بدون نیاز به خرید، فرصتی تازه برای ترویج مطالعه در میان خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

اجرای طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های سازمان، دعوت شهروندان به استفاده از ظرفیت کتابخانه‌ها، برگزاری برنامه‌های کتاب‌محور متناسب با رویکرد رهبر شهید در ترویج کتاب‌خوانی و نمایش تصاویر اعضای شهید کتابخانه‌های سازمان در قالب این برنامه نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین در ایام هفته کتاب برنامه های متنوعی در فرهنگسراها با عنوان «رویداد کتاب» تدارک و اجرا می شود. در این برنامه، هر مرکز متناسب با ظرفیت و اقتضائات خود، یک رویداد فرهنگی کتاب‌محور برگزار می‌کند. رونمایی و معرفی کتاب، نقد و بررسی آثار، دعوت از نویسندگان و تجلیل از چهره‌های فعال فرهنگی و نویسندگان محلی، اجرای اردوی کتاب قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این رویدادهاست.

امکان عضویت رایگان شهروندان در کتابخانه‌های سازمان، بخشودگی تمامی جرایم دیرکرد اعضای کتابخانه‌ها، فضاسازی و شاداب‌سازی کتابخانه‌ها و «دیدار با کتابدار»، کتاب‌خوانی در خانه‌های کودک‌ فرهنگسراها از دیگر برنامه‌های این هفته است.

همچنین با توجه به شهادت چهار تن از اعضای کتابخانه‌های سازمان در جنگ تحمیلی دوم و سوم، تصاویر و روایت‌هایی از این شهدا در قالب گوشه یادبود در فضای کتابخانه‌ها به نمایش در می‌آید؛ بشرا عرب زاده عضو ۱۱ ساله کتابخانه گلستان در منطقه ۸ و مهسا اکبری عضو ۱۵ ساله کتابخانه‌ ۱۳ آبان در منطقه ۲۰ در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیده‌اند.

عزیز سیفی آوارسین از اعضای کتابخانه های شهید آوینی در منطقه ۴ و محسن نهضت شهریاری عضو کتابخانه شیخ صدوق واقع در منطقه ۲۰ در جنگ ۱۲روزه به شهادت رسیده‌اند.

در هفته کتاب، صدونهمین دورهمی بچه‌کتاب‌خون‌ها با عنوان «پاسکال، خیام و حالا من» نیز برگزار می‌شود. این نشست با محوریت کتاب‌هایی شکل می‌گیرد که نوجوانان را به جست‌وجوی راه‌حل‌های تازه، تفکر خلاق و کشف مسیرهای نو دعوت می‌کنند. گفت‌وگو و تبادل تجربه‌های مطالعاتی، تکریم و قدردانی از اعضای فعال و مستمر دورهمی‌ها و توجه به نقش کتاب‌خوانی در پرورش خلاقیت و هویت‌بخشی به جمع نوجوانان، از اهداف این برنامه است.

همچنین در هر یک از مناطق ۲۲گانه و فرهنگسراهای سازمان، متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات فرهنگی هر منطقه، برنامه‌های متنوعی با محوریت کتاب و کتاب‌خوانی تدارک دیده شده است. برگزاری نشست‌های تخصصی و ادبی، معرفی و نقد و بررسی کتاب، رونمایی از آثار تازه، دیدار با نویسندگان و تجلیل از فعالان حوزه کتاب، بخشی از این برنامه‌هاست که با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش مشارکت شهروندان در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به درگاه رسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به نشانی www.farhangsara.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن گویای۱۸۳۷ تماس بگیرند.