به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران‌چشمه پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان که با حضور مسئولان، ورزشکاران و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای ریشه در فرهنگ پهلوانی دارد و می‌تواند ارزش‌هایی همچون گذشت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان نسل جوان نهادینه کند.

وی با اشاره به ضرورت معرفی الگوهای واقعی پهلوانی به نوجوانان و جوانان افزود: شهید ابراهیم هادی از نمونه‌های برجسته تربیت‌یافتگان مکتب زورخانه بود که در کنار توانایی ورزشی، روحیه‌ای سرشار از جوانمردی و کمک به محرومان داشت.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با نقل خاطره‌ای از زندگی این شهید بیان کرد: بر اساس روایتی از یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، شهید ابراهیم هادی پس از اطلاع از نیاز چند خانواده، بدون درنگ برای کمک به آنان اقدام کرد و حتی تمام حقوق ماهانه خود را برای رفع مشکلات این خانواده‌ها اختصاص داد.

باران‌چشمه این رفتار را جلوه‌ای از پیوند ورزش و اخلاق دانست و ادامه داد: در مکتب پهلوانی، توان جسمانی به‌تنهایی ملاک قهرمانی نیست، بلکه دستگیری از دیگران، فروتنی و فداکاری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به علاقه رهبر شهید انقلاب به ورزش زورخانه‌ای گفت: تأکید بر گسترش این رشته ورزشی به دلیل برخورداری آن از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی است و باید زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در این عرصه فراهم شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور همچنین با یادآوری علاقه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به این رشته ورزشی افزود: از نگاه ایشان، حضور در گود زورخانه علاوه بر تقویت جسم، نشاط روح را به همراه دارد و آموزه‌های آن بر پایه ایثار، گذشت و جوانمردی شکل گرفته است.

خانواده‌های شهدا همچنان به همراهی و دلگرمی نیاز دارند

باران‌چشمه در بخش دیگری از سخنان خود با روایت خاطره‌ای از خانواده یکی از شهدای غواص عملیات کربلای ۴، به سال‌ها چشم‌انتظاری مادر شهید سیدرضا می‌فاضلی اشاره کرد و گفت: این مادر نزدیک به ۳۹ سال در انتظار بازگشت فرزندش بود و در دیدارها و تماس‌ها همواره سراغ او را می‌گرفت.

وی افزود: پس از بازگشت پیکر شهید و برگزاری مراسم تشییع، مادر این شهید از من خواست همچنان به دیدارش بروم و ارتباطم را با او حفظ کنم؛ چراکه حضور دوستان و همرزمان فرزندش برای او مایه دلگرمی بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: مادران شهدا با وجود تحمل رنج دوری و فقدان فرزندانشان، همچنان بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و صبر و استقامت آنان مسئولیت جامعه را در قبال پاسداری از راه شهدا سنگین‌تر می‌کند.