به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان آبیک، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: عملیات اجرایی بلوار کذلک به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر باید آغاز شود و برای پیشبرد این پروژه، تأمین قیر و بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات ماده ۴۲ مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پروژه مسیر ارتباطی طالقان که از شهر زیاران عبور می‌کند، افزود: اجرای سه کیلومتر از این مسیر با تأمین قیر توسط اداره‌کل راهداری و اجرای شهرداری دنبال می‌شود و تحقق آن نیازمند هماهنگی و تعامل میان این دو دستگاه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین همچنین با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در زیاران، نبود کتابخانه در این شهر را یکی از نیازهای فرهنگی منطقه دانست و خواستار آغاز عملیات احداث کتابخانه از سوی شهرداری با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شد.

حق‌لطفی تصریح کرد: مدیریت استان نیز در ادامه روند اجرای این طرح، برای تکمیل پروژه کتابخانه همکاری و حمایت لازم را انجام خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت محور قشلاق ـ خاکعلی ـ آبیک بیان کرد: در شرایط فعلی امکان تعریض این مسیر وجود ندارد و اقدامات باید با اولویت بهسازی وضعیت موجود دنبال شود؛ از این‌رو لازم است کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اعتبارات مورد نیاز این بخش را در بودجه سال جاری پیش‌بینی کند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی حوزه سلامت شهرستان اشاره کرد و گفت: وضعیت اورژانس قشلاق و بیمارستان آبیک نیازمند بررسی تخصصی است و پیشنهاد می‌شود این موضوعات در نشستی جداگانه با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و بسته مشخصی برای رفع مشکلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز تدوین شود.

حق‌لطفی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب شهرستان، به موضوع تأمین سهم آب کشاورزی از منابع طالقان اشاره کرد و خواستار بررسی نیازهای آبی بخش دامداری و مسائل مرتبط با ایمن‌سازی رودخانه‌ها شد.

وی در پایان تأکید کرد: فرمانداری باید گزارش جامعی از مسائل و نیازهای حوزه آب شهرستان تهیه کند تا این موضوعات در نشست سازگاری با کم‌آبی استان مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.