یه گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان با اشاره به نقش جامعه ورزش در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: برگزاری هزار رویداد ورزشی در نقاط مختلف استان از اواخر سال ۱۴۰۳ تاکنون، بخشی از برنامه‌های مرتبط با کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان بوده است.

وی افزود: در کنار این رویدادها، ۱۰ یادواره شهدای ورزشکار در شهرستان‌های استان برگزار شده و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و نام‌گذاری بیش از ۲۰ سالن و فضای ورزشی به نام شهدا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، رونمایی از دو عنوان کتاب در حوزه ورزش و سردیس شهید حسن‌بیگی را از دیگر برنامه‌های این اجلاسیه برشمرد و گفت: این اقدامات بیانگر توجه مجموعه ورزش استان به مسئولیت فرهنگی خود در پاسداشت نام و راه شهداست.

ورمقانی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، سپاه، اعضای شورای تأمین و مجموعه‌های رسانه‌ای در برگزاری برنامه‌های کنگره شهدا، نقش رسانه‌ها را در بازتاب این رویدادها و انتقال پیام فرهنگی آنها مؤثر دانست.

وی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت انسانی و استعدادهای ورزشی قابل توجهی برخوردار است، تصریح کرد: دستاوردهای فرهنگی چنین برنامه‌هایی باید به افزایش انگیزه، نشاط و تلاش بیشتر در میان ورزشکاران منجر شود تا زمینه موفقیت آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

معاون استاندار کردستان همچنین از میزبانی این استان در رقابت‌های کشتی بزرگسالان کشور در نیمه نخست دی‌ماه خبر داد و عنوان کرد: برگزاری این مسابقات با پیگیری مسئولان استانی و همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان، وزارت ورزش و جوانان و هیئت‌های کشتی کشور و استان انجام می‌شود.

ورمقانی از تشکیل کارگروه ویژه حمایت از ورزش و جوانان به دستور استاندار کردستان نیز خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای ورزش استان و تقویت حمایت‌ها از ورزشکاران فعالیت خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مردم کردستان در تحولات مختلف کشور خاطرنشان کرد: مردم این استان در مقاطع گوناگون از جمله جنگ‌های تحمیلی و حوادث سال گذشته و امسال، همبستگی، وطن‌دوستی و همراهی خود را نشان داده‌اند و کردستان همواره نماد وحدت و برادری بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌های حمایتی و بهره‌گیری از استعدادهای موجود، ورزشکاران استان در میادین بزرگی همچون المپیک حضور پیدا کنند و پرچم کردستان را در عرصه‌های ملی و جهانی به اهتزاز درآورند.