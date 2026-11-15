به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی ظهر یکشنبه در قرارگاه خبری نشان‌دار کردن مالیات در اداره‌کل امور مالیاتی استان، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در نقاط مختلف استان قرار دارند و تمرکز اصلی آن‌ها بر مناطقی است که با مشکلاتی در زمینه تأمین و پایداری آب شرب یا توسعه زیرساخت‌های فاضلاب روبه‌رو هستند.

وی افزود: این طرح‌ها شامل تأمین آب شرب و توسعه خدمات فاضلاب در آزادشهر، کاهش هدررفت آب در کردکوی، اصلاح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در کلاله، برق‌رسانی و تجهیز چاه گالیکش، حفر و تجهیز چاه آب شرب در گرگان، احداث مخزن آب شرب گمیشان و حفر و تجهیز چاه در روستاهای قراخاجی و الله‌نور است.

رحیمی با اشاره به شمار مشترکان بهره‌مند از این طرح‌ها گفت: اجرای پروژه تأمین آب آزادشهر به افزایش پایداری آب شرب برای حدود ۱۵ هزار مشترک کمک می‌کند و در بخش فاضلاب این شهر نیز در مرحله نخست، نزدیک به ۱۰ هزار مشترک از خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: طرح کاهش هدررفت آب در کردکوی برای بهبود وضعیت آبرسانی به حدود ۱۵ هزار مشترک و اصلاح شبکه توزیع آب کلاله نیز برای ارتقای خدمات به حدود ۱۰ هزار مشترک اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه برق‌رسانی و تجهیز چاه گالیکش برای بهبود تأمین آب حدود هزار مشترک در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: حفر و تجهیز چاه آب شرب در گرگان نیز پایداری آب مورد نیاز حدود هزار و ۵۰۰ مشترک را تقویت می‌کند.

رحیمی احداث مخزن آب شرب گمیشان را از دیگر طرح‌های مهم این مجموعه دانست و گفت: با بهره‌برداری از این مخزن، حدود هفت هزار مشترک از وضعیت پایدارتر تأمین آب برخوردار می‌شوند. همچنین حفر و تجهیز چاه در روستاهای قراخاجی و الله‌نور، تأمین آب حدود ۸۰۰ مشترک را هدف‌گذاری کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن اعتبارات در بخش زیرساخت‌های آب و فاضلاب اظهار کرد: محل اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده که نیازهای مناطق شهری و روستایی در نقاط مختلف استان مورد توجه قرار گیرد و بخشی از مشکلات موجود در تأمین آب و ارائه خدمات فاضلاب برطرف شود.

تجربه جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان در ادامه با اشاره به عملکرد سال گذشته طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان از ظرفیت این طرح برای اجرای پروژه‌های شهرستان گرگان اختصاص یافت که با مشارکت مؤدیان مالیاتی جذب و به اجرای طرح‌ها هدایت شد.

رحیمی اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های مشمول این طرح را عاملی مؤثر در افزایش مشارکت مردم و مؤدیان دانست و افزود: منابع مالی این طرح در دسترس است و آگاهی بیشتر شهروندان از پروژه‌های تعریف‌شده می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر و جذب کامل اعتبارات را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب خاطرنشان کرد: دسترسی به آب شرب از نیازهای اساسی مردم است و مشارکت مؤدیان در تأمین مالی این پروژه‌ها می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات زیرساختی شهرها و روستاهای گلستان کمک کند.