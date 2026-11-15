حجت‌الاسلام وحید کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۵۴ سوره مبارکه روم به مراحل مختلف زندگی انسان اشاره می‌کند؛ مراحلی که از ضعف و ناتوانی دوران کودکی آغاز می‌شود، در جوانی به قوت و توانایی می‌رسد و بار دیگر با افزایش سن، ضعف و ناتوانی به انسان بازمی‌گردد.

وی افزود: مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به نامه جمعی از جوانان و دانشجویان، بر ضرورت مجهز شدن جوانان به سلاح علم، ایمان، تهذیب نفس، انس با خداوند و آشنایی عمیق با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کردند و خواستار تلاش و ابتکار مضاعف برای افزایش قوت و اقتدار نظام شدند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: این پیام راهبردی، مسیر حرکت جامعه به سمت پیشرفت و دستیابی به قله‌های تمدن اسلامی را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که برای ساخت جامعه‌ای پیشرفته، باید جوانان را به مؤلفه‌های اساسی علم، ایمان و خودسازی مجهز کرد.

کاظم‌زاده تصریح کرد: نخستین مؤلفه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، علم و دانش است؛ چراکه جوانان موتور محرک پیشرفت کشور محسوب می‌شوند و هیچ جامعه‌ای بدون توجه به علم‌آموزی و تربیت نسل آگاه و دانشمند نمی‌تواند مسیر پیشرفت را به‌درستی طی کند.

وی بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در روایتی بر جایگاه علم و دانش تأکید کرده‌اند و انسان‌ها را به چهار گروه عالم، دانش‌آموز و جوینده علم، شنونده سخن اهل علم و دوستدار عالمان تقسیم می‌کنند و خارج از این گروه‌ها را در معرض هلاکت می‌دانند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: خداوند متعال در آیه ۱۱ سوره مجادله می‌فرماید «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»؛ بر اساس این آیه، خداوند جایگاه و درجات اهل ایمان و دانش را بالا می‌برد و این موضوع بیانگر اهمیت علم در کنار ایمان است.

کاظم‌زاده اضافه کرد: یکی از نمونه‌های برجسته تأثیر علم‌آموزی در رشد شخصیت جوانان، هشام بن حکم از شاگردان امام صادق(ع) است که با حضور در محضر آن حضرت و بهره‌مندی از دانش اهل‌بیت(ع)، به یکی از چهره‌های برجسته علم کلام و مباحث امامت تبدیل شد و در مناظرات علمی توانمندی خود را به نمایش گذاشت.

وی یادآور شد: نقل شده است که امام صادق(ع) با وجود جایگاه و منزلت والای خود، برای هشام بن حکم که در آن زمان جوانی حدود ۲۱ ساله بود، احترام ویژه‌ای قائل بودند و این مسئله نشان‌دهنده ارزش و جایگاه علم و دانش در مکتب اهل‌بیت(ع) است.

کارشناس مسائل مذهبی تأکید کرد: علاوه بر مسئولیت جوانان در کسب علم و دانش، مسئولان کشور نیز باید زمینه‌های لازم برای تحصیل و پیشرفت علمی نسل جوان را فراهم کنند. همچنین خانواده‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند و باید توجه ویژه‌ای به علم‌آموزی فرزندان خود داشته باشند.

کاظم‌زاده با اشاره به دومین مؤلفه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، یعنی ایمان و تهذیب نفس، گفت: جوانان باید در کنار علم‌آموزی، خود را به ایمان، بندگی خداوند متعال و انس با پروردگار مجهز کنند؛ چراکه علم و ایمان در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت جامعه باشند.

وی با اشاره به روایات پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه جوانان مؤمن و عابد افزود: خداوند جوانی را دوست دارد که دوران جوانی خود را در مسیر عبادت و بندگی سپری کند و بر اساس روایات، به جوان عبادت‌پیشه در برابر فرشتگان مباهات می‌کند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند به فرشتگان می‌فرماید به جوانی نگاه کنید که با وجود قرار داشتن در اوج غرایز و خواسته‌های نفسانی، به خاطر رضایت من از گناه و شهوت حرام چشم‌پوشی می‌کند؛ این موضوع نشان‌دهنده ارزش ایمان، تقوا و خودکنترلی در دوران جوانی است.

کاظم‌زاده تأکید کرد: باید جوانان جامعه را به سلاح علم، ایمان، تهذیب نفس و انس با قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) مجهز کنیم تا بتوانند در مسیر پیشرفت کشور و تحقق تمدن اسلامی گام بردارند. امیدواریم خداوند متعال همه ما را از پیروان واقعی ائمه معصومین(ع) و مطیعان ولایت فقیه قرار دهد.