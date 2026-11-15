به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «فانوس هفتم» با هدف ارتقای معرفت نمازگزاران، امکان تماشای فیلم‌های سینمایی، مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی را در حاشیه برگزاری نمازهای جمعه در شهرهای مختلف کشور فراهم کرده است؛ طرحی که در حدود یک سال گذشته در سراسر کشور دنبال شده و تاکنون ۱۸۳ شهر را با خود همراه کرده است.

در قالب این طرح، نمازگزاران به‌صورت هفتگی یا در مناسبت‌های مختلف، پیش یا پس از اقامه نماز جمعه، به تماشای آثاری می‌نشینند که متناسب با نیازها و موضوعات مورد توجه مخاطبان انتخاب شده‌اند.

اجرای «فانوس هفتم» با همکاری ۲ مجموعه «اکران مردمی جشنواره فیلم عمار» و «ستاد برگزاری نماز جمعه» صورت می‌گیرد و رابطان اکران در شهرهای مختلف، مسئولیت برنامه‌ریزی و نمایش آثار را بر عهده دارند.

استان‌های البرز، لرستان و اصفهان از جمله استان‌های فعال در اجرای این طرح به شمار می‌روند و برگزارکنندگان «فانوس هفتم» در نظر دارند طی ماه‌های آینده، امکان مشارکت و بهره‌مندی از این ظرفیت را در تمامی شهرهای کشور فراهم کنند.

عموم علاقه‌مندان نیز برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح «فانوس هفتم» می‌توانند با شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرند.