به گزارش خبرگزای مهر، علی آزاد ایمانی اظهار کرد: با هدف تأمین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های زراعی و دامی و حمایت از استمرار تولید، از ابتدای پاییز تا پایان آبان‌ماه امسال ۹۶۲ هزار لیتر سوخت میان بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامداری شهرستان توزیع شده است.

وی افزود: از مجموع سوخت توزیع‌شده، ۹۲۹ هزار و ۵۰۰ لیتر به ۶۷۶ دستگاه تراکتور و چاپر اختصاص یافته تا نیاز ماشین‌آلات کشاورزی برای انجام عملیات مختلف از جمله خاک‌ورزی، کاشت، داشت، برداشت و علوفه‌برداری تأمین شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز ادامه داد: همچنین ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت در اختیار ۱۷ واحد دامداری صنعتی قرار گرفته است تا سوخت مورد نیاز برای تأمین گرمایش، فعالیت تجهیزات و ماشین‌آلات و تداوم تولید شیر و گوشت در این واحدها فراهم شود.

آزاد ایمانی با اشاره به سازوکار تخصیص سهمیه سوخت به بهره‌برداران تصریح کرد: سهمیه‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط، سطح زیر کشت، تعداد و نوع ماشین‌آلات کشاورزی و ظرفیت واحدهای دامداری تعیین و توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: نظارت بر فرآیند تخصیص و تحویل سوخت با هدف شفافیت، توزیع عادلانه سهمیه‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری شهرستان البرز به‌صورت مستمر ادامه دارد.