به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با محوریت صرفه‌جویی انرژی، با اشاره به ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز برای پیگیری مسائل و موضوعات مهم استان، کارگروه‌ها و قرارگاه‌هایی با حضور دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد و هر دستگاه مسائل و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کرد، اما متأسفانه بخشی از این پیشنهادها و مصوبات، با گذشت سال‌ها همچنان اجرایی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه اهمیت موضوعات نباید صرفاً در مرحله طرح و بررسی باقی بماند، افزود: امروز بیش از هر چیز به پیگیری، اراده مدیریتی و باور عملی مدیران برای اجرای تصمیمات نیاز داریم و اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی خود به ضرورت اصلاح الگوی مصرف اعتقاد داشته باشند، می‌توانند با اقدامات ساده و تدابیر کم‌هزینه، بسیاری از رویه‌های نادرست را اصلاح کنند.

صرفه‌جویی مصرف‌نکردن نیست

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی نباید به‌اشتباه معادل مصرف‌نکردن تلقی شود، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، تبیین فرهنگ درست مصرف‌کردن است؛ باید به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی کنیم که مردم ضمن استفاده از امکانات و منابع، از اسراف و هدررفت آن‌ها پرهیز کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت احیای فرهنگ‌های دینی و سنت‌های ارزشمند اجتماعی در زمینه پرهیز از اسراف ادامه داد: متأسفانه در برخی محیط‌های اداری، از جمله در مصرف آب، برق، گاز و حتی مواد غذایی، شاهد هدررفت منابع هستیم؛ در حالی که با اصلاح رفتارها و رعایت نکات ساده می‌توان از بخش قابل توجهی از این اتلاف جلوگیری کرد.

وی در همین زمینه، ظرفیت‌های دینی و فرهنگی جامعه را یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارنده از اسراف دانست و گفت: پرهیز از اسراف تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه ریشه در آموزه‌های دینی و سنت‌های اجتماعی ما دارد و باید از این سرمایه فرهنگی برای اصلاح رفتارهای مصرفی بهره گرفت.

مدرسه نقطه شروع اصلاح الگوی مصرف است

استاندار اصفهان، آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین بسترهای فرهنگ‌سازی هدفمند در زمینه اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: نهادینه کردن این فرهنگ باید از سنین کودکی آغاز شود. تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که حتی در مناطقی با منابع آبی فراوان و زیرساخت‌های مناسب نیز آموزش و تمرین رفتارهای صحیح مصرف، از دوران مدرسه مورد توجه قرار می‌گیرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش خانواده‌ها و نظام آموزشی در تثبیت این رفتارها خاطرنشان کرد: اگر آموزش صحیح مصرف از کودکی و به‌صورت عملی و مستمر در مدارس دنبال شود، در بزرگسالی به یک عادت پایدار تبدیل خواهد شد و هزینه‌های بعدی مدیریت مصرف در جامعه به‌شدت کاهش می‌یابد.

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً شعاری و قراردادی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه و تدوین قرارداد و مصوبه به‌تنهایی کافی نیست؛ مهم آن است که دستگاه‌های مسئول و مدیران اجرایی به این تصمیمات باور داشته باشند و اجرای آن را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود دنبال کنند.

وی با دعوت از دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه راهکارهای عملی و کم‌هزینه در حوزه مدیریت مصرف افزود: باید پیشنهادهای ارزشمند این حوزه را از مرحله طرح و تصویب به عرصه عمل برسانیم و فرهنگ درست مصرف کردن را به یک رفتار عمومی و پایدار تبدیل کنیم.

جمالی‌نژاد پیگیری مستمر و پاسخ‌گویی مدیران درباره اجرای مصوبات را از مطالبات جدی مدیریت ارشد استان عنوان کرد و گفت: آنچه امروز استان به آن نیاز دارد، اجرای بی‌واسطه تصمیمات و تبدیل آن‌ها به تغییر محسوس در رفتار اداری و عمومی است.