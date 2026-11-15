به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این هیئت با هدف اجرای ضوابط قانونی مربوط به احراز صلاحیت حرفه‌ای و فنی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

سیدستار هاشمی در احکامی، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، بهزاد اکبری، معاون وزیر و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، بیژن عباسی آرند و صادق عباسی شاهکوه را به‌عنوان اعضای هیئت تشخیص احراز صلاحیت مدیران کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات منصوب کرد.

اجرای الزامات قانونی احراز صلاحیت مدیران کاروران

تشکیل این هیئت در چارچوب اجرای آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای و فنی و چگونگی رسیدگی به اعتراض‌ها برای انتخاب و فعالیت مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و در بند ۴ ماده ۳ آن، ضوابط تشخیص، احراز و امتیازدهی به دانش فنی، مهارت و توانایی مدیران پیش‌بینی شده است. بر اساس این مقررات، بررسی و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و فنی مدیران شرکت‌های دارنده پروانه، در چارچوب سازوکار تعیین‌شده انجام می‌شود.

ریاست این هیئت بر عهده قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

الزام قانونی برای فعالیت مدیران شرکت‌های ارتباطی

همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند، منوط به صدور تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای و فنی از سوی این وزارتخانه است.

بر این اساس، دارندگان پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای هرگونه تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت خود، باید فرایند احراز صلاحیت افراد معرفی‌شده را از طریق سامانه احراز صلاحیت مدیران کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کنند.

این سامانه از طریق درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس متقاضیان قرار دارد و امکان ثبت درخواست و طی مراحل مربوط به بررسی صلاحیت مدیران را فراهم می‌کند.