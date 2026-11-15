به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا توانا اظهار کرد: طرح ملی طراوت با محوریت چهار رکن نهاد خانواده، محله، مسجد و مدرسه آماده اجرا است و هدف اصلی آن احساس هویت نوجوانان و تعلق خاطر آنان به محله برای ساختن محیط زندگی بهتر است.



وی افزود: این طرح با تقویت روحیه امید و خودباوری در نوجوانان و خانواده ها، ایجاد و ترویج فرهنگ سالم و پرنشاط با اجرای برنامه های متنوع و تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری از طریق ابزارهای هنری دنبال می شود و در مسیر کشف، پرورش و جهت دهی استعدادهای نسل نوجوان گام برمی دارد.



مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به ویژگی های این طرح اظهار داشت: طرح طراوت خانواده بنیان، محله محور، مسجد پایه و با مشارکت مدارس اجرا می شود؛ به طوری که تمامی اعضای خانواده به نحوی مرتبط می شوند، برای هر محله متناسب با مختصات آن برنامه ریزی می شود و از ظرفیت مساجد و نیروی انسانی مدارس برای اجرا و اطلاع رسانی بهره برداری می شود.



توانا جامعه تحت پوشش این طرح را نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ سال، اعضای خانواده آنان و اهالی محله عنوان کرد و ادامه داد: نوجوانان پس از ثبت نام علاوه بر شرکت در کلاس ها، به صورت داوطلبانه و جهادی در اجرای برنامه های مسجد همکاری می کنند و اجرای طرح موقت نیست؛ بلکه هر نوجوان به مدت یک سال در رویداد شرکت می کند و حداقل هفته ای دو ساعت برای کلاس ها و دو ساعت برای برنامه های جنبی در مسجد حضور می یابد.



وی فرآیند اجرای طرح را در هفت مرحله استعدادیابی، آموزش، هدایت، تولید، رقابت، عرصه اجرا برای مردم و نظارت و ارزیابی توصیف کرد و یادآور شد: رشته های عمومی شامل روخوانی و روانخوانی قرآن، مباحث اعتقادی، حلقه کتابخوانی، مهارت های زندگی، آموزش شهروندی و پدافند غیرعامل و رشته های تخصصی نیز شامل تجوید و صوت و لحن، نمایش و تئاتر، سرود، هنرهای تجسمی، نرم افزارهای تخصصی، هوش مصنوعی، اجرا و گویندگی، خبرنگاری، داستان نویسی، مهارت های کسب و کار و سواد رسانه ای است.



وی با اشاره به برنامه های مناسبتی و جنبی این طرح، عنوان کرد: در مناسبت های ملی و مذهبی از جمله روز نوجوان، روز دانش آموز، دهه مبارک فجر، اربعین حسینی و اعتکاف نوجوانانه برنامه های متنوعی برگزار می شود و برنامه های جنبی ورزشی، استخر، اردوهای درون شهری و برون شهری و مسابقات «جوانمرد محله» ویژه پسران و «کدبانو» دختران نیز در نظر گرفته شده است.



مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: کانون های مجری وظیفه فراخوان، شناسایی و ساماندهی شبکه نوجوانان مسجدی، تشکیل پرونده برای هر خانواده و ثبت گزارش برنامه ها در سامانه بچه های مسجد را بر عهده دارد و شورای طراوت متشکل از سه تا پنج نوجوان نیز مسئولیت هماهنگی نوجوانان، شناخت ظرفیت های محلی و همکاری با واحد رسانه را بر عهده می گیرد.