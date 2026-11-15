مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به پنج درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان طی امروز تا اواسط فردا دوشنبه، صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی ادامه داد: در این مدت در بیشتر مناطق غبار صبحگاهی و در مناطق مرکزی و صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلایندهای جوی را انتظار داریم.

وی خاطرنشان کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در برخی نواحی غربی استان احتمال بارش وجود دارد.